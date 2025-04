Real Madrid x Arsenal: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela UEFA Champions League

O Real Madrid e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira, 16 de abril, às 16h, no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, pela UEFA Champions League (quartas de final).

A partida promete ser um grande confronto entre duas potências do futebol europeu, com o time espanhol tentando manter sua trajetória vitoriosa na competição, enquanto o Arsenal busca a classificação para as semifinais.

Onde assistir ao vivo o jogo do Real Madrid x Arsenal hoje pela UEFA Champions League?

O jogo entre Real Madrid e Arsenal terá transmissão ao vivo no Max, às 16h.

