Real Madrid x Almeria; veja horário e onde assistir ao vivo

Real Madrid e Almeria se enfrentam neste sábado, 29, às 13h30h, no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha. A partida é válida pelo Campeonato Espanhol.

Após derrota para o Girona por 4 a 2 na última rodada, o Real Madrid entra em campo buscando retomar o caminho das vitórias. A equipe é a vice colocada, porem a 11 pontos do líder Barcelona.

Para o confronto, o técnico Carlo Ancelotti deve ir com time completo, com Benzema no comando de ataque e Modric pelo meio. Os jogadores foram poupados no meio de semana e devem reforçar a equipe titular.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Real Madrid x Almeria hoje

O jogo deste sábado 13h30 entre Real Madrid e Almeria terá transmissão ao vivo na Star+

Como assistir o jogo Real Madrid x Almeria online

A partida será transmitida de forma exclusiva no Star+

Quais são os próximos jogos do Real Madrid ?