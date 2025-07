Real Madrid vence Borussia Dortmund e enfrenta PSG nas semifinais do Mundial dos Clubes

O Real Madrid venceu o Borussia Dortmund por 3 a 2, neste sábado (5), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e garantiu vaga nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes da FIFA.

O duelo trouxe à tona lembranças recentes, já que as duas equipes se enfrentaram em uma final de Champions League e acabou com emoção nos últimos 10 minutos: o Borussia conseguiu fazer dois gols, um deles em pênalti, quando a partida parecia que já estava dada ao time espanhol.

Gonzalo García, Fran García e Mbappé marcaram para o Real e Beier e Guirassy para o Borussia.

Com a vitória, os merengues garantiram vaga nas semifinais do Mundial de Clubes e já tem adversário definido. Na próxima quarta-feira (9), às 16h, também em Nova Jersey, os espanhóis enfrentarão o Paris Saint-Germain (PSG).

Os franceses chegaram à semifinal após vencer o Bayern de Munique por 2 a 0, em Atlanta, mostrando que também estão em grande forma na competição.

A partida entre o Real Madrid e Borussia Dortmund começou em ritmo acelerado, com chances para ambos os lados, mas o vencedor rapidamente impôs sua liderança. Comandada por Xabi Alonso, a equipe espanhola colocou o adversário alemão contra a parede nos primeiros minutos.

O primeiro gol saiu aos nove minutos de jogo. Gonzalo García, de apenas 20 anos, recebeu um cruzamento perfeito de Arda Güler e, completamente sozinho na área, finalizou sem chances para o goleiro Kobel. O jovem atacante, que se tornou o artilheiro do Mundial com quatro gols em cinco jogos disputados, mostrou toda sua qualidade no momento decisivo.

Após abrir o placar, o Real Madrid não diminuiu o ritmo. Pelo contrário, tomou conta das ações em definitivo, construindo jogadas elaboradas e pressionando constantemente a defesa do Borussia Dortmund.

O segundo gol veio aos 19 minutos, em uma jogada que exemplificou perfeitamente o futebol apresentado pelo time espanhol. Após uma construção "de pé em pé", com passes precisos e movimentação inteligente, Alexander-Arnold encontrou Fran García com um cruzamento milimétrico. O lateral não desperdiçou a oportunidade e ampliou o marcador, colocando o Real Madrid em situação muito confortável.

Os últimos minutos do segundo tempo foram com muito emoção: Borussia marcou o primeiro gol nos 90 minutos e em seguida, mais um do Real Madrid. Quando parecia que a partida ia acabar, o Borussia bateu mais um nos pênaltis.

Caminho até as quartas

Para chegar as quartas de finais da competição, o Real Madrid liderou com duas vitórias e um empate.

Nas oitavas de final, o time enfrentou a tradicional Juventus e venceu por 1 a 0, em um jogo que exigiu paciência e eficiência. A vitória sobre os italianos confirmou o seu favoritismo e pavimentou o caminho para o confronto com o Borussia Dortmund.

Jovens talentos

A vitória do Real Madrid também serviu para destacar a qualidade dos jovens talentos que compõem o elenco. Gonzalo García, aos 20 anos, não apenas marcou o gol que abriu o placar, mas também assumiu a artilharia do Mundial com quatro gols. Sua performance demonstra o investimento certeiro do clube na formação de novos craques.

Arda Güler, que deu a assistência para o primeiro gol, também mostrou sua importância no esquema tático de Xabi Alonso.