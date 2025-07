Real Madrid mira Rodri, do City, e pode gastar até R$ 585 milhões, diz jornal

Após reforçar o elenco com nomes como Alexander-Arnold, Franco Mastantuono, Chimy Carreras e Dean Huijsen, o Real Madrid volta suas atenções para uma reposição à altura de Toni Kroos, que se aposentou ao fim da última temporada.

O clube, que ainda pode registrar saídas importantes como as de David Alaba ou Rodrygo, tem capacidade financeira para realizar mais uma grande contratação neste verão europeu.

Caso a venda de Rodrygo se concretize, a expectativa é de uma entrada de entre € 80 milhões e € 100 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 520 milhões a R$ 651 milhões, considerando a cotação atual do euro a R$ 6,51. Com esse caixa, o clube merengue busca um "farol", um maestro no meio-campo — alguém com prestígio e experiência para assumir protagonismo imediato.

O grande desafio é o mercado. O Real Madrid não encontrou, até agora, um nome disponível que reúna essas condições.

Três jogadores estão no radar: Nicolò Barella (Inter de Milão), Enzo Fernández (Chelsea) e Alexis Mac Allister (Liverpool). No entanto, todos são considerados peças-chave em seus clubes e possuem contratos longos. As cifras para tirá-los de suas equipes são altas — acordos superiores a € 100 milhões (mais de R$ 651 milhões), com exceção possível de Barella, cujo valor ainda seria elevado.

Diante da dificuldade em encontrar esse nome no mercado, o Real Madrid mantém os olhos atentos a Rodri, volante do Manchester City, que retorna de uma grave lesão no joelho. O espanhol, de 29 anos — mesma idade com que Zidane chegou ao Real Madrid —, voltou a jogar no fim da última temporada, após nove meses afastado por uma ruptura de ligamento sofrida em setembro, em um clássico contra o Arsenal.

Sua situação contratual é vista como uma oportunidade. Rodrigo tem vínculo com o City até 2027, mas ainda não houve renovação. Se não houver acordo até o próximo verão europeu, o Real pode tentar sua contratação por um valor abaixo do mercado, para evitar que o clube inglês o perca de graça ao fim do contrato.

Rodrigo é avaliado hoje em torno de € 90 milhões, o equivalente a cerca de R$ 586 milhões, mas esse valor pode cair caso o jogador não renove e o City decida negociá-lo para evitar uma saída sem custos no futuro. O Real Madrid acompanha cada passo do meio-campista com atenção, em busca do novo pilar para sua engrenagem.