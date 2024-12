Real Betis x Barcelona: onde assistir e horário pela La Liga

O Real Betis recebe o Barcelona nesta sábado, 7, às 12h15 (horário de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida será realizada no Estádio Benito Villamarín, em Sevilha. A partida terá transmissão ao vivo no Disney+, que detém os direitos de exibição do Campeonato Espanhol.

O Barcelona, no primeiro lugar da tabela, com 37 pontos, caminha para encerrar a La Liga com um novo título. O Real Betis, atualmente na 10ª posição, tenta surpreender os catalães em casa.

Onde assistir ao vivo o jogo do Real Betis x Barcelona hoje pelo Campeonato Espanhol?

O jogo entre Real Betis e Barcelona será transmitido ao vivo no Disney+, a partir das 12h15 (horário de Brasília).

Como assistir online o jogo do Real Betis x Barcelona hoje?

Você pode acompanhar a partida online pelo Disney+.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.