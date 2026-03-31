RD Congo x Jamaica: que horas e onde assistir ao jogo da repescagem da Copa do Mundo 2026

A República Democrática do Congo e a Jamaica se enfrentam nesta terça-feira, 31, no Estádio de Guadalajara, no México, em um confronto decisivo da repescagem mundial que vale vaga na Copa do Mundo de 2026.

A partida faz parte do Torneio Classificatório organizado pela FIFA e definirá qual das seleções ficará com uma vaga no Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Que horas assistir a RD Congo x Jamaica?

A partida começa às 18h do horário de Brasília.

Onde assistir a RD Congo x Jamaica?

O jogo poderá ser assistido pela ESPN e Disney+.

Repescagem para a Copa do Mundo 2026

A RD Congo chega ao confronto após uma campanha consistente nas eliminatórias africanas. A seleção terminou em segundo lugar num grupo que teve Senegal como líder e superou Camarões e Nigéria na repescagem para garantir presença no torneio classificatório.

Desde que chegou ao México, a equipe manteve o bom momento e venceu Bermudas por 2 a 0 em um amistoso preparatório para o duelo decisivo.

Já a Jamaica garantiu a vaga na final da repescagem após vencer a Nova Caledônia por 1 a 0 na semifinal. A equipe comandada interinamente por Rudolph Speid tenta retornar à Copa do Mundo pela primeira vez desde 1998.

O vencedor da partida assegura presença no Grupo K da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Portugal, Colômbia e Uzbequistão.