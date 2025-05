RB Bragantino x Mirassol: onde assistir ao vivo e horário do jogo pelo Brasileirão

O RB Bragantino e o Mirassol se enfrentam nesta segunda-feira, 5, às 19h, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. A partida é válida pela Série A do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo no canal Premiere.

O Massa Bruta volta a campo após sequência na Copa Sul-Americana e quer retomar a boa fase na competição nacional. Já o Mirassol, em sua primeira participação na elite do futebol brasileiro, tenta surpreender fora de casa e conquistar pontos importantes para se manter longe da zona de rebaixamento.

Onde assistir ao vivo o jogo RB Bragantino x Mirassol hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta segunda-feira, 19h, entre RB Bragantino e Mirassol terá transmissão ao vivo no canal Premiere.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.