RB Bragantino x Internacional: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 09h15.
A partida entre RB Bragantino e Internacional é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será realizado neste sábado, 9 de agosto, às 18h30, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
O Massa Bruta vem de quatro derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, o que fez com que a equipe perdesse a posição no G4. Além disso, na última semana, o time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Botafogo.
Já o Colorado também vive um momento difícil, vindo de uma eliminação para o Fluminense na última quarta-feira. O time está apenas seis pontos à frente do Vasco, o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.
A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere, às 18h30 (horário de Brasília).
Cleiton; Nathan, Pedro Henrique, Marques e Guilherme Lopes; Fabinho e Gabriel; Lucas Barbosa, Jhon Jhon e Laquintana; Isidro Pitta.
Rochet; Aguirre, Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Bruno Henrique, Thiago Maia e Wesley; Alan Patrick, Carbonero e Borré.