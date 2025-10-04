RB Bragantino x Grêmio: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

O RB Bragantino recebe o Grêmio neste sábado, 4 de outubro, às 18h30, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). O duelo é válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere.

O Massa Bruta está na nona posição, com 33 pontos, enquanto o Tricolor Gaúcho aparece logo em seguida, em 10º lugar, com a mesma pontuação, mas atrás no número de vitórias (9 a 8).

Prováveis Escalações:

RB Bragantino (Técnico: Fernando Seabra):

Cleiton;

Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan;

Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon;

Lucas Barbosa, Henry Mosquera e Thiago Borbas.

Grêmio (Técnico: Mano Menezes):

Gabriel Grando;

Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon;

Noriega, Arthur, Edenilson, Amuzu (Aravena) e Pavon;

André Henrique.

Onde assistir ao vivo o jogo do RB Bragantino hoje pelo Brasileirão?

O jogo entre RB Bragantino e Grêmio, neste sábado, 4 de outubro, terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere.

Como assistir online o jogo do RB Bragantino hoje?

Você pode assistir à partida online pelo serviço de streaming Premiere.