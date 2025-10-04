RB Bragantino x Grêmio: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Repórter
Publicado em 4 de outubro de 2025 às 12h10.
O RB Bragantino recebe o Grêmio neste sábado, 4 de outubro, às 18h30, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). O duelo é válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere.
O Massa Bruta está na nona posição, com 33 pontos, enquanto o Tricolor Gaúcho aparece logo em seguida, em 10º lugar, com a mesma pontuação, mas atrás no número de vitórias (9 a 8).
