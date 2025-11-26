Esporte

RB Bragantino x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre RB Bragantino x Fortaleza é válida pelo Brasileirão

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 06h00.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O RB Bragantino e o Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira, 26 de novembro, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). A partida é válida pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

No último compromisso, o Bragantino visitou o Flamengo e perdeu por 3 a 0. Já o Fortaleza, no jogo mais recente, visitou o Bahia e venceu por 3 a 2.

O Bragantino é o nono colocado na tabela, com 45 pontos, enquanto o Fortaleza ocupa o 18º lugar, com 34 pontos.

Prováveis escalações

RB Bragantino (Técnico: Vagner Mancini)

Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho, Gustavinho e Jhon Jhon; Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.

Fortaleza (Técnico: Martín Palermo)

Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Brítez e Ávila; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes.

Onde assistir ao vivo o jogo do RB Bragantino x Fortaleza pelo Brasileirão?

O jogo desta quarta-feira, 19h, entre RB Bragantino e Fortaleza terá transmissão ao vivo pelo Premiere.

Como assistir online o jogo do RB Bragantino hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Premiere Play.

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

PSG x Tottenham: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Champions League

O troféu de 15kg que pode ser do Flamengo: conheça a taça do Brasileirão

Copa do Mundo 2026: Fifa divulga potes e detalhes do sorteio dos grupos

Novo Pacaembu reforça peso social do estádio e atrai novas empresas

Mais na Exame

Marketing

Clube CMO encerra 2025 com 300 executivos reunidos em nove encontros

Brasil

Isenção do IR: Lula sanciona principal promessa de olho em 2026

Pop

Foundry e Tiny Desk: as apostas do YouTube para tomar a dianteira na corrida do streaming

Negócios

Kindle? Não, café: nessa Black Friday, Amazon Brasil aposta nos itens de casa