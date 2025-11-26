RB Bragantino x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Repórter
Publicado em 26 de novembro de 2025 às 06h00.
O RB Bragantino e o Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira, 26 de novembro, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP). A partida é válida pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e terá transmissão ao vivo pelo Premiere.
No último compromisso, o Bragantino visitou o Flamengo e perdeu por 3 a 0. Já o Fortaleza, no jogo mais recente, visitou o Bahia e venceu por 3 a 2.
O Bragantino é o nono colocado na tabela, com 45 pontos, enquanto o Fortaleza ocupa o 18º lugar, com 34 pontos.
Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho, Gustavinho e Jhon Jhon; Lucas Barbosa e Eduardo Sasha.
Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Brítez e Ávila; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes.
Você pode assistir à partida online pelo Premiere Play.