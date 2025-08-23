RB Bragantino x Fluminense: Onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Repórter
Publicado em 23 de agosto de 2025 às 09h08.
O RB Bragantino recebe o Fluminense neste sábado, 23 de agosto, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pelo Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere.
O Bragantino chega para o confronto em uma situação parecida com a do Fluminense na tabela. Ambas as equipes têm 27 pontos e estão separadas apenas pelo saldo de gols, com o Tricolor carioca (-1) à frente do Massa Bruta (-4). O time de Fernando Seabra busca continuar sua luta por uma vaga no G-6, enquanto o Fluminense, sob o comando de Renato Gaúcho, quer se aproximar das primeiras posições e seguir na briga pela classificação à Libertadores.
Já o Fluminense vem de um bom início de temporada, e com a chegada de reforços importantes, o time carioca tenta dar continuidade ao bom momento. As duas equipes vão a campo em busca de uma vitória que as mantenha na parte de cima da tabela, com os dois times separados por apenas dois pontos do G-6.
Você pode assistir à partida online pelo Premiere, através dos respectivos aplicativos ou sites.
Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Fabinho, Praxedes, Eric Ramires e Jhon Jhon; Nacho Laquintana (Thiago Borbas), Eduardo Sasha.
Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes (Davi Schuindt) e Fuentes; Hércules, Martinelli e Lima; Serna (Keno), Everaldo e Canobbio.