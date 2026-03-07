Esporte

Rayssa Leal vai à final do Mundial de Skate Street entre as melhores colocadas

Com 142,52 pontos na semifinal, brasileira garante vaga na decisão e será a única representante do país após eliminação de Gabi Mazetto.

Performance técnica e limpa de Rayssa Leal emociona o público na Praça do Ó e define ritmo para a decisão. (Getty Images)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 7 de março de 2026 às 15h52.

A skatista Rayssa Leal garantiu vaga na final do Mundial de Skate Street realizado em São Paulo e segue na disputa pelo tricampeonato da competição. A brasileira avançou à decisão após terminar a semifinal deste sábado, 7, entre as melhores colocadas, com 142,52 pontos.

Na segunda bateria da semifinal, Rayssa registrou 67,24 pontos em sua melhor volta e 75,28 na melhor manobra, desempenho que lhe garantiu a segunda colocação geral e a classificação para a final, marcada para este domingo.

Com a eliminação da também brasileira Gabi Mazetto na primeira bateria da semifinal, Rayssa será a única representante do Brasil na decisão do skate street feminino.

Aos 18 anos, a maranhense defende o título mundial e tenta conquistar seu terceiro troféu no campeonato organizado pela World Skate. O torneio acontece entre os dias 4 e 8 de março no Parque Cândido Portinari e marca o retorno do Mundial de Skate ao Brasil pela primeira vez desde 2019.

A final do skate street feminino está programada para este domingo, 8, às 11h15.

Skate

