Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Gabi Mazetto estão na final do Mundial de Skate Street

A caminhada para as Olimpíadas de Paris já começou para o Skate street. Na cidade de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, o Mundial de skate street está sendo disputado e a competição conta pontos para o ranking que definirá os participantes dos Jogos de 2024. E Rayssa Leal, Gabi Mazetto e Pâmela Rosa fizeram bonito e conseguiram a vaga para a final, que acontecerá amanhã.

Rayssa Leal se classificou com a segunda melhor nota, em uma demonstração de superação. A brasileira de 15 anos caiu durante o treino para as classificatórias e machucou o pulso, precisando imobilizá-lo para as disputas seguintes. Mas o susto só motivou a Fadinha a continuar buscando a classificação, o que ela conseguiu.

Gabi Mazetto ficou na quinta posição, com Pâmela Rosa logo atrás, em sexto. A primeira colocada foi a japonesa Rizu Akama, e a conterrânea Momiji Nishiya completou o pódio. Em seguida, a australiana Chloe Covell ficou com a qaurta colocação, e se classificaram em sétimo e oitavo lugar a japonesa Funa Nakayma e a estadunidense Paige Heyn.

No masculino, Kevin Hoefler e Giovanni Viana disputam a semifinal na tarde do sábado