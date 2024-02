Rayo Vallecano x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

O Rayo Vallecano e Real Madrid se enfrentam neste domingo, 18, às 10h, no Estadio de Vallecas, em Madrid, na Espanha. A partida é pela 25º rodada da La Liga e terá transmissão da ESPN e Star+.

O Rayo Vallecano ocupa a 14ª posição com 24 pontos, enquanto o Real Madrid lidera a tabela com 61 pontos.

O clube de Vallecas não conquistou uma vitória nas últimas 6 partidas da La Liga e tem o segundo pior desempenho ofensivo, marcando apenas 21 gols. Na última rodada, sofreu uma derrota fora de casa para o Mallorca por 2 a 1, com o único gol da equipe marcado por García.

Enquanto isso, o Real não foi derrotado em 18 jogos do campeonato e possui tanto o melhor ataque quanto a melhor defesa, com 52 gols marcados e apenas 15 gols sofridos. Na rodada anterior, conquistou uma vitória por 4 a 0 sobre o Girona em casa, com gols de Vinicius Jr., Bellingham (em duas ocasiões) e Rodrygo.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Real Madrid hoje

O jogo deste domingo às 10h entre Rayo Vallecano x Real Madrid terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Como assistir o jogo do Real Madrid online hoje?

A partida será transmitida pelo Star+.

Provável escalação do Real Madrid

Lunin; Carvajal, Tchouaméni, Nacho, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Díaz; Vinicius Jr. e Rodrygo.

Provável escalação do Rayo Vallecano

Dimitrievski; Balliu, Aridane, Lejeune, Espino; Palazon, U Lopez, Valentin, Trejo; García e Camello.