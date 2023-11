Ranking coloca três brasileiros entre 10 melhores times do mundo; Manchester City é o 1º; veja lista

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) divulgou nesta quarta-feira, 15, uma lista com os melhores times do mundo na atualidade. Três brasileiros aparecem entre os 10 primeiros, que são: Palmeiras, Fortaleza e Fluminense.

No topo está o Manchester City de Pep Guardiola com 296 pontos. A equipe inglesa fez ótima temporada no ano passado, vencendo a Champions League, Premier League e Copa da Inglaterra. Em segundo aparece o Real Madrid de Vini Jr., Rodrygo e cia., com 288 pontos.

Entre os brasileiros, o Palmeiras é melhor colocado ficando na 5ª colocação, seguido do Fortaleza em 6º e o atual campeão da Libertadores, Fluminense, em 10º. Além dos três, Flamengo, São Paulo e Internacional aparecem no top 20.

O levantamento tem como critério o desempenho das equipes entre novembro de 2022 e outubro de 2023.

Veja a lista completa dos melhores times do mundo, segundo a IFFHS

Manchester City (ING) – 296 pontos Real Madrid (ESP) – 288 pontos Al Ahly (EGY) – 244 pontos Internazionale (ITA) – 241 pontos Palmeiras – 212 pontos Fortaleza – 211,5 pontos Porto (POR) – 207 pontos PSV (HOL) – 200,5 pontos Fiorentina (ITA) – 200 pontos Fluminense – 199 pontos Flamengo – 196 pontos Bayer Leverkusen (ALE) – 195 pontos Roma (ITA) – 194,5 pontos Barcelona (ESP) – 194 pontos São Paulo – 190 pontos Bayern de Munique (ALE) – 187 pontos Manchester United (ING) – 184 pontos Feyenoord Rotterdam (HOL) – 184 pontos Fenerbahçe (TUR) – 183 pontos Internacional – 180 pontos

Os outros times brasileiros que completam a lista são: Botafogo (25º), Corinthians (32º), Red Bull Bragantino (33º), Athletico-PR (41º), Atlético-MG (46º), Goiás (111º), América-MG (165º), Santos (201º). Grêmio (215º), Cuiabá (259º), Bahia (324º) e Cruzeiro (365º).

Melhores times da Conmebol

O ranking também é dividido por confederações. Neste recorte, os times brasileiros vencem de lavada os rivais. São sete representantes no top 10. Um detalhe curioso é que nenhum clube argentino aparece entre os dez primeiros e apenas três ocupam o top 20.