Racing x Corinthians: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa Sul-Americana

Racing-URG e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira, 2, às 21h30, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. A partida é válida pela primeira rodada da Copa Sul-Americana e será transmitida pelo SBT e Paramount+.

Sem jogar uma partida oficial desde 14 de março, o Corinthians estreia pela Sul-Americana buscando começar com vitória. Para a partida, o Timão terá alguns desfalques como do volante Maycon, que se recupera de lesão muscular na coxa e o meia Igor Coronado, com dengue.

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Corinthians hoje pela Copa Sul-Americana?

Racing-URG e Corinthians será às 21h30 e terá transmissão no SBT e Paramount+. O jogo desta terça-feira entreserá às 21h30 e terá transmissão no

Como assistir online o jogo do Corinthians hoje?

O jogo entre Racing-URG e Corinthians terá transmissão na plataforma de streaming Paramount+

Provável escalação do Racing-URG

Renzo Bacchia; Agustín Pereira, Lucas Monzón, Hugo Magallanes e Óscar Quiñónez; Urretaviscaya, De los Santos, Lucas Rodríguez e Juan Rivero; Verón Lupin e Dylan Nandín

Provável escalação do Corinthians

Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul