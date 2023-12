Quenianos vencem a São Silvestre e brasileiros ficam em sexto

Os quenianos foram os grandes vencedores da 98ª São Silvestre, realizada neste domingo, 31, em São Paulo. O país africano, que historicamente tem alguns dos melhores atletas da modalidade, fez uma dobradinha, liderando as provas nas categorias masculino e feminino.

Timothy Kiplagat Ronoh foi o vencedor entre os homens, com um tempo de 44 minutos e 52 segundos. Catherine Reline venceu entre as mulheres, com 49 minutos e 54 segundos de prova. De 21 anos, a queniana se tornou bicampeã da São Silvestre.

Johnatas Oliveira e Felismina Cavela foram os melhores brasileiros da competição, ficando em sexto lugar nas categorias masculino e feminino, respectivamente.

Rota e estrutura

O trajeto atual, de 15 quilômetros, se consolidou depois de diversas alterações, que acompanharam as transformações da cidade. Em sua história, o percurso já assumiu 12 formas, além de ter tido 18 distâncias diferentes.

Atualmente, os corredores partem da Avenida Paulista, na altura da Rua Augusta, e passam por locais como a Avenida Ipiranga, o Largo do Arouche, a Praça da República, a Avenida São João e completam o circuito na Fundação Cásper Líbero, também na Avenida Paulista. Deparam-se, primeiro, com bastante descida, e, no meio do caminho, com a alternância de subidas e descidas.

A megaestrutura montada para atender aos corredores abrange a distribuição de 500 mil copos d'água, 35 mil lanches para atletas, 5 mil grades de proteção, 1,1 mil cones de trânsito, 1,1 mil cavaletes de trânsito e 4 mil pessoas envolvidas na organização, que cumprem diversas funções, de monitores à equipe de produção. Também foram escalados 200 profissionais da saúde e 75 bombeiros socorristas.

*Com informações da Agência Brasil