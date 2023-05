Quem será o novo técnico do Corinthians? Casa de apostas aponta Luxemburgo como favorito

Com o pedido de demissão de Cuca após a classificação na Copa do Brasil, o Corinthians agora procura por um novo comandante para a sequência da temporada de 2023. De acordo com a Betfair, casa especialista em probabilidades esportivas, o experiente treinador Vanderlei Luxemburgo, de 70 anos, é o nome com maior probabilidade para assumir o cargo com 44% de chances.

O carioca Luxemburgo é o técnico com o maior número de vitórias na história do Brasileirão, com 350 partidas vencidas. Com passagens memoráveis por alguns dos maiores clubes do país, o treinador acumula 24 conquistas profissionais, com destaque para cinco Campeonatos Brasileiros vencidos em quatro clubes diferentes, e um polêmico período como treinador do Real Madrid. Seu último trabalho como técnico foi no Cruzeiro em 2021, onde ficou 5 meses até a rescisão de seu contrato.

Já o segundo favorito para assumir o comando do Timão é Tite, segundo a análise da Betfair. O ex-treinador da Seleção Brasileira segue sem emprego desde o fim da Copa do Mundo do Catar e possui grande conexão com o Alvinegro Paulista.

Adenor Leonardo Bacchi, 61 anos, é o treinador de futebol com mais títulos na história do Corinthians com 6 conquistas, em que se destacam dois Campeonatos Brasileiros, uma Libertadores da América e um Mundial de Clubes da FIFA em 2012.

No entanto, o sonho da volta de Tite ao comando do Corinthians está mais longe do que parece. Em entrevista exclusiva à Betfair, o campeão mundial Rivaldo afirmou que não acredita que ídolo corinthiano assuma o cargo neste momento. “Tenho dúvidas sobre seu retorno pois ele anunciou que pretendia estar ao menos um ano descansando após sua saída da Seleção Brasileira. Então não vejo esse cenário como tão fácil de acontecer”, disse Rivaldo.

O craque e embaixador da Betfair ainda comentou sobre a vontade do treinador assumir um clube estrangeiro. “Além disso, eu acredito que ele também ambicionava treinar fora do Brasil, então não sei se essa ideia de voltar ao Corinthians estaria em seus planos nesse momento. De qualquer forma, não seria uma surpresa pra mim que ele considerasse esse período de pausa para poder abraçar de novo um projeto no Timão, onde ele já foi muito feliz”, finalizou Rivaldo.

Confira a lista completa da Betfair com as probabilidades para o novo técnico do Corinthians: