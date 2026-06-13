Quem são os capitães das seleções favoritas ao título da Copa do Mundo 2026

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado, 13, contra Marrocos, liderada pelo capitão Marquinhos, recém-campeão da Champions League pelo Paris Saint-Germain. O zagueiro é uma das principais referências do elenco comandado por Carlo Ancelotti, mas está longe de ser a única estrela a carregar a braçadeira no torneio.

Em uma Copa do Mundo sem um favorito absoluto, seleções como Brasil, Espanha, França, Inglaterra, Argentina e Portugal chegam ao torneio lideradas por jogadores acostumados a decidir partidas importantes.

À frente dessas equipes estão nomes como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane, Rodri, Cristiano Ronaldo e o próprio Marquinhos, atletas que acumulam títulos, recordes e experiência em grandes competições internacionais.

Veja quem são os capitães das principais seleções apontadas como favoritas para conquistar a Copa do Mundo de 2026.

Quem são os capitães das seleções favoritas da Copa 2026

Brasil

O capitão da Seleção Brasileira é Marquinhos, zagueiro do Paris Saint-Germain. Presente nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, ele chega ao Mundial de 2026 como uma das principais lideranças do elenco comandado por Carlo Ancelotti. Além de capitão da seleção, também exerce a mesma função no clube francês.

Argentina

Lionel Messi segue como capitão da atual campeã mundial. O jogador do Inter Miami lidera a seleção argentina desde 2011 e disputa sua sexta Copa do Mundo. Campeão em 2022, ele também conquistou a Bola de Ouro do Mundial em 2014 e 2022.

Portugal

Cristiano Ronaldo continua sendo a principal referência da seleção portuguesa. O atacante do Al-Nassr disputa sua sexta Copa do Mundo e chega ao torneio como maior artilheiro da história das seleções nacionais. Aos 41 anos, segue como capitão e líder do elenco português.

França

Kylian Mbappé é o capitão da seleção francesa e principal estrela da equipe. O atacante do Real Madrid foi campeão do mundo em 2018 e terminou a Copa de 2022 como artilheiro da competição. Aos 27 anos, lidera um dos elencos mais fortes do torneio.

Inglaterra

Harry Kane é o capitão da seleção inglesa e maior artilheiro da história do país. O atacante do Bayern de Munique disputou as Copas de 2018 e 2022 e terminou o Mundial da Rússia como goleador da competição, com seis gols.

Espanha

O meio-campista Rodri, do Manchester City, é uma das principais lideranças da seleção espanhola. Considerado peça fundamental do time comandado por Luis de la Fuente, ele é visto como o responsável por organizar o jogo e controlar o ritmo das partidas de uma equipe apontada como uma das favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026.