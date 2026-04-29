Quem pode assumir vaga de Eder Militão na seleção brasileira na Copa do Mundo?

A lesão de Éder Militão retira mais um nome da lista projetada para a Copa do Mundo de 2026, após o corte anterior de Rodrygo. O defensor viajou à Finlândia para realizar procedimento cirúrgico com especialista, com foco na recuperação de uma lesão na coxa esquerda.

A estimativa médica indica retorno aos gramados apenas em outubro. Com isso, Carlo Ancelotti perde um atleta que integrava o grupo considerado base para o torneio.

Militão aparecia como favorito para a lateral direita. Apesar de atuar como zagueiro, acumulava experiências na função desde o período no São Paulo e também pela seleção brasileira. Na Copa de 2022, o jogador foi utilizado em três partidas nessa posição. No sistema defensivo, ainda figurava como alternativa imediata a Marquinhos na zaga.

Enquanto o atleta cumpre o período de recuperação, Ancelotti reorganiza as opções disponíveis até a convocação final. Danilo e Wesley aparecem como principais alternativas para o time titular. No primeiro caso, a manutenção de um perfil mais defensivo. Já o jogador da Roma oferece variação tática, com maior presença no apoio ofensivo pelo lado direito.

As definições para a lateral direita também dependem da configuração do setor ofensivo. A posição apresenta incertezas, principalmente diante da situação de Estêvão, que tenta se recuperar de uma lesão de grau 4 na coxa direita, diagnosticada recentemente. A participação do atleta no torneio é considerada improvável. Nesse cenário, Raphinha e Luiz Henrique ganham espaço como opções para a ponta direita.

A ausência de Militão abre disputa por vaga no grupo. Ibañez surge como candidato direto, por atuar preferencialmente pelo lado direito e apresentar versatilidade para exercer a função de lateral. Em março, foi titular improvisado contra a Croácia e teve desempenho consistente.

A comissão técnica projeta convocar nove jogadores para o sistema defensivo, entre zagueiros e laterais. Marquinhos, Gabriel Magalhães, Danilo, Wesley, Alex Sandro e Douglas Santos aparecem como nomes consolidados. Léo Pereira e Bremer também figuram entre os mais cotados. Militão ocupava a última vaga prevista.

Beraldo e outras opções em avaliação

Beraldo registrou evolução de desempenho no PSG durante a temporada, com utilização em uma nova função como volante. A mudança de posição influenciou diretamente seu rendimento. Outros nomes analisados incluem Fabrício Bruno e Léo Ortiz, que chegaram a integrar convocações anteriores.

Fabrício Bruno teve sequência com a seleção no segundo semestre de 2025, mas não manteve desempenho e ficou fora da última lista divulgada na data Fifa.

A convocação final dos 26 jogadores será anunciada em 18 de maio, em evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A apresentação inicial dos atletas está marcada para 27 de maio, na Granja Comary, antes do amistoso contra o Panamá, programado para o Maracanã.

Quando será a Copa do Mundo 2026?

Os jogos da Copa do Mundo começarão em 11 de junho de 2026 e serão sediados nos Estados Unidos, Canadá e México. As partidas serão encerradas em 19 de julho.

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