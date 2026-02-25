Quem foi Cauã Batista, promessa do taekwondo brasileiro que morreu aos 18 anos

O atleta Cauã Batista morreu na noite da última terça-feira, 24, aos 18 anos.

O jovem era considerado uma promessa do taekwondo brasileiro e já estava internado há uma semana no hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro. A família estava pedindo por doações de sangue em uma campanha nas redes sociais.

A causa do óbito não foi revelada.

Quem era Cauã Batista?

Cauã disputava na categoria adulto até 63 kg e era considerado um talento do esporte nacional. Ele representava o Rio de Janeiro e estava inscrito para participar do Seletiva Aberta Nacional, que acontece nessa quinta-feira, 26.

Ele treinava na academia de taekwondo Soares Team, na capital carioca, há nove anos. Em nota, a escola disse que está de luto pela perda "não apenas de um incrível taekwondista, mas de um ser humano extraordinário."

"Cauã era um atleta admirável, competidor incansável e um verdadeiro lutador da vida. Sua partida hoje deixa uma dor imensa, mas também um legado inesquecível de garra, disciplina e determinação em tudo que se propôs a fazer", afirmou.

A Confederação Brasileira de Taekwondo, que confirmou o falecimento, também se manifestou.

"Jovem talento do taekwondo brasileiro, Cauã era um atleta conhecido pela dedicação, pelo respeito e pela paixão ao esporte, querido por todos os que tiveram a oportunidade de acompanhá-lo dentro e fora das competições", escreveu.