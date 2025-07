Quem era Diogo Jota, atacante do Liverpool morto em acidente na Espanha

Diogo José Teixeira da Silva, mais conhecido como Diogo Jota, faleceu nesta quinta-feira, 3, aos 28 anos. O atacante, estrela do Liverpool e da Seleção Portuguesa morreu após um acidente de carro em Zambora, na Espanha.

Jota estava no veículo com seu irmão, André Silva, jogador do Penafiel, que também morreu.

Diogo Jota havia se casado em junho. Ele deixa três filhos e era um nome de destaque no futebol internacional.

Sua carreira começou nas categorias de base do Paços de Ferreira, em Portugal, onde rapidamente se destacou por sua habilidade e faro de gol.

Após 47 jogos e 18 gols com o clube, foi contratado pelo Atlético de Madrid, mas passou por empréstimos no Porto e no Wolverhampton, da Inglaterra, onde se consagrou.

Pelo Wolves, marcou 44 gols e conquistou uma vaga na Seleção Portuguesa, se destacando como um dos principais atacantes do país.

Em 2020, o Liverpool contratou Diogo Jota por cerca de R$ 334 milhões, e ele se tornou uma peça fundamental no time de Jürgen Klopp.

Conquistas

Pelo Liverpool, Jota conquistou a Premier League, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa, além de se destacar em competições europeias.

Também foi campeão da Liga das Nações com a Seleção Portuguesa em 2019 e 2025, consolidando-se como um dos principais jogadores de sua geração.

O luto pela morte de jota se espalhou rapidamente entre os fãs e colegas de profissão:

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, lamentou as mortes de Jota e André, que atuava pelo time português Penafiel.

"A Federação Portuguesa de Futebol e todo o futebol português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e André Silva, esta manhã, na Espanha. Em meu nome, e em nome da Federação Portuguesa de Futebol, expresso as minhas mais profundas condolências à família e aos amigos de Diogo e André Silva, bem como ao Liverpool FC e ao FC Penafiel", destacou Proença.

A federação pediu à Uefa que seja feito um minuto de silêncio, nesta quinta-feira, antes do jogo de Portugal contra a Espanha, no Campeonato Europeu de Futebol Feminino.

O cartola destacou que Jota, além de bom jogador, era "uma pessoa extraordinária, respeitado por todos os companheiros e adversários, alguém com uma alegria contagiante e uma referência na própria comunidade".

"Perdemos dois campeões. A partida de Diogo e André Silva representa perdas irreparáveis ​​para o futebol português e tudo faremos para, diariamente, honrar o seu legado", destacou Proença.

