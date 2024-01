Quem é Shawn Barber, campeão mundial de salto com vara que morreu aos 29 anos

O ex-campeão mundial de salto com vara Shawn Barber, do Canadá, morreu aos 29 anos em sua casa no Texas, anunciou seu agente nesta quinta-feira. Barber conquistou o título mundial em 2015, em Pequim, alcançando 5,90 metros, e conquistou seu outro grande feito internacional em sua própria casa, em Toronto, nos Jogos Pan-Americanos de 2015.

Paul Doyle, agente de Barber, anunciou seu falecimento em uma postagem no Instagram. A causa da morte não foi revelada.

"Um amigo que nunca será esquecido. O saltador olímpico canadense Shawn Barber faleceu", dizia a mensagem na página do Instagram da Doyle Management. "Ele é atualmente o recordista canadense com seu recorde pessoal de 6,00 m e foi campeão mundial de salto com vara em 2015. Shawn também foi finalista olímpico nas Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Sentiremos muita falta dele."

Quem é Shawn Barber?

Barber estabeleceu o recorde canadense indoor de 6,00 em 2016 no Pole Vault Summit e atingiu 5,93 em julho de 2015 para estabelecer uma marca canadense outdoor.

Barber, que tinha dupla cidadania americana e canadense, conquistou a prata nos Jogos da Commonwealth de Gold Coast em 2018, depois de conquistar o bronze em 2014 em Glasgow. Nas Olimpíadas do Rio 2016, Barber terminou em 10º, ultrapassando 5,50m.