Quem é Saúl Ñíguez, meia do Atlético de Madrid que negocia com o Flamengo para jogar no Brasileirão

O Flamengo está em tratativas para contratar o meia espanhol Saúl Ñíguez, do Atlético de Madrid, ex-companheiro de Filipe Luís no clube madrilenho. A informação foi confirmada pela ESPN nesta segunda-feira, 21, após divulgação do jornalista Fabrizio Romano.

Saúl, de 30 anos, estava emprestado ao Sevilla e agora negocia sua transferência para o Rubro-Negro, com a possibilidade de jogar no futebol brasileiro pela primeira vez.

Quem é Saúl Ñíguez?

Revelado pelo Atlético de Madrid na temporada 2011/12, o meia é considerado um dos jogadores mais importantes da história do clube, ocupando a sétima posição em número de partidas disputadas, com 427 jogos e 48 gols marcados.

Ao longo de sua carreira no Atleti, Saúl foi um dos jogadores com os maiores salários do elenco sob o comando de Diego Simeone. Durante sua trajetória, conquistou duas Ligas Europa, uma Copa do Rei, um Campeonato Espanhol e uma Supercopa da Espanha.

Filipe Luís, atual técnico do Flamengo, jogou ao lado de Saúl nas duas passagens do brasileiro pelo Atlético de Madrid, de 2012 a 2014 e de 2015 a 2019. Foi nesse período que Filipe Luís fez sua transição para o futebol brasileiro e iniciou sua trajetória de sucesso no Flamengo, com 10 títulos conquistados como jogador e três como treinador.

Saúl, por muitos anos peça chave no Atlético de Madrid, teve um período difícil devido a lesões e uma passagem discreta pelo Chelsea, em 2021/22, também por empréstimo. No time londrino, foi campeão do Mundial de Clubes, participando da final contra o Palmeiras, quando a equipe inglesa venceu por 2 a 1 na prorrogação, com gol de Kai Havertz.

Convocado para a Copa do Mundo de 2018 pela Espanha, Saúl fez parte de várias listas da seleção, mas não é mais convocado há algum tempo. No total, o meia tem 19 jogos pela seleção espanhola.

No planejamento para a próxima temporada, Saúl esteve perto de ser transferido para o Trabzonspor, da Turquia, mas o acordo não se concretizou. "Não aconteceu por causa de algumas coisas pessoais. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente um dia", publicou o jogador em suas redes sociais.

O Flamengo segue buscando reforços para a temporada. A demora em anunciar novas contratações está sendo influenciada pela pressão da torcida, especialmente após a janela de transferências para o Mundial de Clubes. Até agora, o único nome confirmado foi o de Jorginho, que já estava acertado antes da janela. A principal necessidade do clube é reforçar o meio de campo, com um jogador capaz de substituir Giorgian De Arrascaeta, além de buscar um atacante de lado, um centroavante e um lateral para substituir a possível saída de Wesley.

Quando serão os próximos jogos do Flamengo?