Quem é o maior campeão da Supercopa do Brasil? Veja ranking

Neste domingo, 4, acontece a grande decisão da Supercopa do Brasil, com Palmeiras e São Paulo disputando o primeiro título da temporada.

O aguardado confronto entre o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil será no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, às 16h.

O Palmeiras entra em campo como o atual detentor do título da competição. Em 2023, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira superou o Flamengo por 4 a 3, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Enquanto isso, o São Paulo busca conquistar o título inédito da Supercopa do Brasil.

A competição teve duas edições na década de 1990 e foi retomada em 2020. Até o momento, o Flamengo é o maior campeão, com duas taças.

O Grêmio, Corinthians, Atlético-MG e Palmeiras estão empatados na segunda colocação. Em caso de vitória do Palmeiras sobre o São Paulo neste domingo, 4, o time se igualará ao Flamengo na liderança.

Veja a lista dos campeões da Supercopa do Brasil

1990: Grêmio (por 2 x 0 contra o Vasco)

1991: Corinthians (por 1 x 0 contra o Flamengo)

2020: Flamengo (por 3 x 0 contra o Athlético)

2021: Flamengo (por 6 x 5 contra Palmeiras nos pênaltis)

2022: Atlético-MG (por 8 x 7 contra o Flamengo nos pênaltis)

2023: Palmeiras (por 4 x 3 contra o Flamengo)

Onde assistir ao jogo São Paulo x Palmeiras pela Supercopa?

O jogo será transmitido neste domingo, 4, às 16h, pela TV Globo. Também é possível acompanhar a partida de forma online, pelo Globoplay.

