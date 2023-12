Quem é o jogador mais bem pago do Mundial de Clubes 2023? Veja valores

A segunda rodada do Mundial de Clubes de 2023 começa nesta sexta-feira, 15. E enquanto os vencedores do campeonato ainda estão longe de ser definidos, os salários, ao menos, já colecionam campeões: a lista dos jogadores mais bem pagos que disputam o mundial já está disponível.

O Mundial de Clubes da FIFA começou na última terça-feira, 12, com o embate da primeira fase entre Al-Ittihad e Auckland City. O vencedor desse confronto, Al-Ittihad, partiu para a segunda fase, em um confronto com o Al-Ahly, do Egito. Quem vencer o duelo terá como adversário o Fluminense na semifinal.

A vitória do time saudita já dá indícios de quem encabeça o ranking dos milionários do campeonato: a primeira posição fica com Karim Benzema, jogador francês que atua no Al-Ittihad, da Arábia Saudita e recebe, mensalmente, um montante de cerca de R$ 45 milhões. Os valores listados estão relacionados aos salários brutos dos aletas, sem taxação de impostos e demais tarifas. Bônus por desempenho também não foram incluídos no levantamento.

Seguido de Benzema, a lista dos 12 primeiros é composta por quatro jogadores do time saudita e oito do Manchester City, time inglês. Em segundo lugar aparece N'Golo Kanté, com salário avaliado em R$ 11,2 milhões e, em terceiro, aparece Kevin De Bruyne, com R$ 10,8 milhões. O único brasileiro entre os 12 mais ricos é Fabinho, na 8ª posição, que ganha cerca de R$ 6 milhões ao mês no Al-Ittihad.

Veja a lista dos jogadores mais bem pagos do Mundial de Clubes de 2023

Benzema: R$ 45 milhões Kanté: R$ 11,2 milhões De Bruyne: R$ 10,8 milhões Haaland: R$ 10,1 milhões B. Silva: R$ 8,1 milhões Grealish: R$ 8 milhões Stones: R$ 6,8 milhões Fabinho: R$ 6,2 milhões Foden: R$ 6,1 milhões Rodri: 6 milhões Gvardiol: R$ 5,4 milhões Jota: R$ 5,2 milhões

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol do Mundial de Clubes

A transmissão de todos os jogos do Mundial de Clubes será realizada pela Cazé TV. A Globo, detentora dos direitos, transmitirá as semifinais e a final.

18/12/2023

Semifinal 1: Fluminense* x ( Al-Ahly ou Al-Ittihad ou Auckland City ) - CazéTV, Globoplay e TV Globo

19/12/2023

Semifinal 2: Manchester City x (León x Urawa Reds) - CazéTV, Globoplay e TV Globo

22/12/2023