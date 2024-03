Quem é Mãozinha Pereira, reforço do Memphis Grizzlies e segundo brasileiro na temporada da NBA

A atual temporada da NBA havia começado sem a presença de jogadores brasileiros. Porém, após a contratação do ala Gui Santos pelo Golden State Warriors, chegou a hora de mais um nome entrar na melhor liga de basquete do mundo. O ala-pivô João "Mãozinha" Pereira assinou um contrato de dez dias com o Memphis Grizzlies.

Ele chega à equipe da Conferência Oeste no momento que ela lida com séries de lesões, que a obrigaram a buscar nomes alternativos. O brasileiro estava jogando no Mexico City Capitanes, franquia da G-League (liga de desenvolvimento da NBA), onde acumulava médias de 10,8 pontos e 8,8 rebotes após 24 jogos nesta temporada.

Nascido em agosto de 2000, no Rio de Janeiro, Mãozinha está com 23 anos, tem 2,07 m de altura e pesa cerca de 80,2 kg. No Brasil, atuou em três equipes durante três temporadas diferentes do NBB: Pinheiros (2019/20), Fortaleza (2020/21) e Corinthians (2022/23).

No time cearense, ganhou projeção nacional ao aparecer entre os destaques do elenco. Já no paulista, foi premiado como melhor jogador jovem da liga naquela temporada.

Após começar a atuar nos EUA, o ala-pivô estreou com a camisa da seleção brasileira neste ano, no mês passado, quando foi convocado para as eliminatórias para a AmeriCup. Em uma das partidas, a vitória por 108 a 53 sobre o Paraguai, marcou 12 pontos e pegou sete rebotes.

Agora, Mãozinha se torna o 20º brasileiro a chegar à NBA ao longo de toda a História. Tendo grande facilidade em enterradas, ele participou do concurso deste fundamento no Jogo das Estrelas da G-League nesta temporada.

Os dez dias de contrato com os Grizzlies lhe dão a oportunidade de mostrar serviço e talvez sonhar com um vínculo futuro mais longo. Sua equipe está entre as piores da liga, praticamente eliminada de qualquer chance de ser classificar aos playoffs.