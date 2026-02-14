Quem é Isadora Cruz, atriz nordestina que namora o medalhista Lucas Pinheiro

Após conquistar a medalha de ouro no slalom gigante do esqui alpino e garantir a primeira medalha olímpica de inverno da história do Brasil, Lucas Pinheiro Braathen teve a vitória celebrada também fora das pistas. O atleta namora a atriz nordestina Isadora Cruz, que está no ar na novela das 19h da TV Globo e já participou de outras produções da emissora.

O casal assumiu o relacionamento em julho de 2025, após se conhecer durante uma viagem da atriz a Nova York, nos Estados Unidos. Desde então, mantêm uma rotina dividida entre continentes: enquanto ela grava no Brasil, ele alterna treinos e competições na Europa.

Quem é Isadora Cruz

Natural de Natal (RN), ganhou projeção nacional ao interpretar Candoca em "Mar do Sertão". Atualmente, aos 28 anos, protagoniza a novela "Coração Acelerado", no papel da cantora sertaneja Agrado Garcia.

Antes de se firmar na televisão brasileira, Isadora passou alguns anos estudando e morando fora do país, incluindo uma temporada nos Estados Unidos, onde se dedicou à formação artística e ao aprendizado de idiomas. Aos 16 anos, foi para Paris, estudou cinema e começou a trilhar o caminho como atriz.

A estreia na TV aconteceu em 2016, na novela "Haja Coração". O reconhecimento nacional veio em 2022, com o papel principal em "Mar do Sertão". Desde então, integrou produções como "Volta Por Cima" e "Guerreiros do Sol".

Isadora também participa da abertura do Fantástico, lançada como parte das comemorações pelos 60 anos da emissora no ano passado. A brasileira revive a cena clássica da mulher que emerge da água.