Quem é Gustavo Bala Loka? Paulista disputa medalha no ciclismo BMX nas Olimpíadas nesta quarta

Gustavo Batista de Oliveira, conhecido como Bala Loka, deu show nesta terça-feira, 30, ao garantir sua vaga na final do torneio de ciclismo BMX freestyle dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Ele fez história por colocar o Brasil pela primeira vez nessa posição. Nesta quarta-feira, 31, ele disputa a medalha.

O atleta obteve notas de 85,51 e 86,07 nas duas voltas na pista, resultando em uma média de 85,79. Com isso, o paulista se classificou para a final com a oitava melhor pontuação.

Bala Loka foi medalhista de bronze no ciclismo BMX estilo livre nos Jogos Pan-Americanos de Santiago no ano passado. Ele também conquistou o bronze no Campeonato Pan-Americano de Lima 2022 e Assunção 2023, além dos Jogos Sul-Americanos de Assunção 2022.

Em 2023, Gustavo foi indicado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) ao prêmio de melhor do país na modalidade no Prêmio Brasil Olímpico. Além disso, ele se tornou o primeiro brasileiro a competir nos Jogos Olímpicos na categoria BMX estilo livre masculino. Atualmente, Gustavo ocupa a oitava posição no ranking mundial.

Qual é a origem do apelido Bala Loka?

Para muitas pessoas, há curiosidades a respeito do apelido do ciclista. Embora o nome soe como uma brincadeira feita entre amigos, sua origem envolve um trágico episódio na vida do atleta.

O nome "Bala Loka" surgiu por conta de um acidente que Gustavo sofreu há muitos anos. Durante um treino, ele passou rápido demais por uma rampa e acabou se estatelando no chão de uma altura considerável. Por causa do impacto, ele chegou até a desmaiar.

“Acordei no carro do meu pai com ele jogando água em mim. Lembro do Overall (um amigo) falando bala, o bala louca. E ficou para sempre”, relembrou Gustavo em uma entrevista ao programa Esporte Espetacular (TV Globo).

Após recuperar a consciência, ele encarou o incidente com humor e o transformou em um apelido que seria sua identidade profissional. E sua rápida ascensão passou a ser associada à velocidade de uma bala pelos fãs de ciclismo, quando celebram as vitórias de Gustavo.

Onde assistir à final de Ciclismo BMX Freestyle, com Bala Loka?

A grande decisão do BMX Freestyle nas Olimpíadas de Paris acontece nesta quarta-feira, às 9h45 (de Brasília). A prova será transmitida pela TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay (streaming) e CazéTV (Youtube).