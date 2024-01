Quem é Guilherme Madruga, vencedor do Prêmio Puskás 2023 no Fifa The Best

Nesta segunda-feira, 15, aconteceu o prêmio Fifa The Best 2023, que sagrou Lionel Messi como melhor jogador do mundo pela oitava vez. Além do título para o argentino, um nome desconhecido do grande público levou o prêmio Puskás.

Guilherme Madruga, agora jogador do Cuiabá, venceu o prêmio e ingressou ao lado de Neymar e Wendell Lira como únicos brasileiros vencedores. O jogador fez um gol de bicicleta de fora da área, quando atuava pelo Botafogo de Ribeirão Preto, em jogo válido pela Série B de 2023.

No palco da cerimônia, Guilherme emocionado disse: "Um dia único na minha vida. Com certeza está marcado na minha história e também na memória de todos que me acompanham desde o começo da minha trajetória", completou.

Quem é Guilherme Madruga?

Natural de Campo Grande (MS) Madruga, de apenas 23 anos, foi revelado nas categorias de base do Deportivo Brasil. O jogador também defendeu o Catanduva, antes de chegar ao Botafogo-SP em 2023.

Guilherme ganhou a titularidade no decorrer da temporada na Série B. Pela equipe de Ribeirão, ele disputou 32 partidas,com três assistências e dois gols. Um deles foi quem levou o volante a conquistar o Puskás.

No início de janeiro, o jogador assinou com o Cuiabá e jogará a Série A do Brasileirão pela primeira vez.

Veja o gol campeão do Prêmio Púskas:

Confira todos os vencedores do Prêmio Puskás