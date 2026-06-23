Esporte

Fase de grupos copa 2026

Quem é Gannon-Doak? Escócia usa promessa contra o Brasil em jogo decisivo

Duelo contra o Brasil pode marcar a consolidação internacional da jovem promessa escocesa

Gannon-Doak: jogador é uma das promessas escocesas ((Foto: Buda Mendes / Getty Images via AFP))

Gannon-Doak: jogador é uma das promessas escocesas ((Foto: Buda Mendes / Getty Images via AFP))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 23 de junho de 2026 às 14h49.

Tudo sobreCopa do Mundo
Saiba mais

A Escócia chega à última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo precisando vencer o Brasil para garantir vaga direta na próxima fase, sem depender dos critérios de classificação entre os terceiros colocados. Para o duelo decisivo, a seleção europeia deposita suas esperanças em Ben Gannon-Doak, atacante de apenas 20 anos que vem ganhando espaço no elenco.

Jovem ganha força para decisão

Revelado nas categorias de base do futebol escocês, Gannon-Doak começou a Copa do Mundo como titular na vitória sobre o Haiti, na estreia. Na rodada seguinte, porém, iniciou no banco diante do Marrocos, entrando no segundo tempo e sendo um dos responsáveis pela melhora de rendimento da equipe.

A velocidade e a capacidade de atuar pelos lados do campo fizeram o atacante se tornar uma alternativa importante para o técnico escocês. Agora, cresce o debate sobre sua utilização desde o início no confronto decisivo contra o Brasil.

A imprensa local também passou a defender sua presença entre os titulares, destacando o impacto do jogador em momentos-chave da seleção.

Participação direta em lances importantes

Na estreia da Escócia no torneio, Gannon-Doak esteve envolvido nas principais jogadas ofensivas da equipe. Em uma delas, deu a assistência que originou o lance do primeiro gol escocês, após sequência dentro da área que terminou em finalização de John McGinn.

Mesmo com a boa atuação, o atacante acabou substituído no segundo tempo após sentir desgaste físico. A situação reforçou a preocupação sobre sua condição para atuar com intensidade durante os 90 minutos.

Trajetória marcada por ascensão rápida

Formado inicialmente no futebol escocês, Gannon-Doak chamou atenção ainda muito jovem ao se destacar nas categorias de base, o que abriu caminho para sua ida ao futebol inglês na adolescência.

Mais tarde, passou por diferentes etapas de desenvolvimento no Reino Unido, enfrentando períodos de adaptação e também problemas físicos que interromperam sua sequência. Ainda assim, conseguiu retomar espaço e ganhou projeção internacional após boas atuações recentes pela seleção.

A transferência para o Bournemouth consolidou sua valorização no mercado europeu, após passagem de destaque em empréstimo que lhe deu sequência e visibilidade.

Duelo de jovens no cenário da Copa

O confronto contra o Brasil também coloca Gannon-Doak frente a frente com outro jovem em ascensão: Rayan, atacante brasileiro que também atua no Bournemouth e disputa vaga na equipe titular da Seleção.

Enquanto o escocês tenta ser a principal arma ofensiva de sua seleção, o brasileiro vive sua primeira Copa do Mundo e foi utilizado na segunda rodada, entrando durante a vitória brasileira na fase de grupos.

O encontro entre os dois jovens simboliza a nova geração que começa a ganhar espaço no cenário internacional, justamente em uma partida decisiva para os dois lados.

Acompanhe tudo sobre:EscóciaCopa do MundoSeleção Brasileira de Futebol

Mais de Esporte

Cristiano Ronaldo entra para história e se torna o 1º jogador a marcar gols em seis Copas do Mundo

Haaland no caminho? Brasil pode cruzar com Noruega no mata-mata da Copa do Mundo

Portugal x Uzbequistão: qual é o horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

Cristiano Ronaldo joga hoje? Veja a escalação completa do jogo Portugal x Uzbequistão

Mais na Exame

Mundo

ONU anuncia evacuação de 11 mil embarcações militares paradas em Ormuz

Brasil

Datafolha: maioria apoia PCC e CV como terroristas, mas rejeita intervenção dos EUA

Esporte

Cristiano Ronaldo entra para história e se torna o 1º jogador a marcar gols em seis Copas do Mundo

Apresentado por KAVAK

O que explica o avanço da Kavak no mercado de seminovos