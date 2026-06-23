Quem é Gannon-Doak? Escócia usa promessa contra o Brasil em jogo decisivo

A Escócia chega à última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo precisando vencer o Brasil para garantir vaga direta na próxima fase, sem depender dos critérios de classificação entre os terceiros colocados. Para o duelo decisivo, a seleção europeia deposita suas esperanças em Ben Gannon-Doak, atacante de apenas 20 anos que vem ganhando espaço no elenco.

Jovem ganha força para decisão

Revelado nas categorias de base do futebol escocês, Gannon-Doak começou a Copa do Mundo como titular na vitória sobre o Haiti, na estreia. Na rodada seguinte, porém, iniciou no banco diante do Marrocos, entrando no segundo tempo e sendo um dos responsáveis pela melhora de rendimento da equipe.

A velocidade e a capacidade de atuar pelos lados do campo fizeram o atacante se tornar uma alternativa importante para o técnico escocês. Agora, cresce o debate sobre sua utilização desde o início no confronto decisivo contra o Brasil.

A imprensa local também passou a defender sua presença entre os titulares, destacando o impacto do jogador em momentos-chave da seleção.

Participação direta em lances importantes

Na estreia da Escócia no torneio, Gannon-Doak esteve envolvido nas principais jogadas ofensivas da equipe. Em uma delas, deu a assistência que originou o lance do primeiro gol escocês, após sequência dentro da área que terminou em finalização de John McGinn.

Mesmo com a boa atuação, o atacante acabou substituído no segundo tempo após sentir desgaste físico. A situação reforçou a preocupação sobre sua condição para atuar com intensidade durante os 90 minutos.

Trajetória marcada por ascensão rápida

Formado inicialmente no futebol escocês, Gannon-Doak chamou atenção ainda muito jovem ao se destacar nas categorias de base, o que abriu caminho para sua ida ao futebol inglês na adolescência.

Mais tarde, passou por diferentes etapas de desenvolvimento no Reino Unido, enfrentando períodos de adaptação e também problemas físicos que interromperam sua sequência. Ainda assim, conseguiu retomar espaço e ganhou projeção internacional após boas atuações recentes pela seleção.

A transferência para o Bournemouth consolidou sua valorização no mercado europeu, após passagem de destaque em empréstimo que lhe deu sequência e visibilidade.

Duelo de jovens no cenário da Copa

O confronto contra o Brasil também coloca Gannon-Doak frente a frente com outro jovem em ascensão: Rayan, atacante brasileiro que também atua no Bournemouth e disputa vaga na equipe titular da Seleção.

Enquanto o escocês tenta ser a principal arma ofensiva de sua seleção, o brasileiro vive sua primeira Copa do Mundo e foi utilizado na segunda rodada, entrando durante a vitória brasileira na fase de grupos.

O encontro entre os dois jovens simboliza a nova geração que começa a ganhar espaço no cenário internacional, justamente em uma partida decisiva para os dois lados.