Quem é Enzo Fernández, revelação de 21 anos que fez gol decisivo para Argentina

Em situação de vida ou morte no grupo C, a Argentina chegou pressionada à disputa contra o México neste sábado, 26, mas o dia terminou com final feliz para os hermanos graças a um golaço de Messi e, selando a vitória, do meia revelação Enzo Fernández.

AO VIVO: veja os melhores momentos de Argentina 2 x 0 México

Fernández, de 21 anos e que joga pelo Benfica de Portugal, estreia em seu primeiro mundial, após quase não ter sido convocado. Na partida deste sábado, o meia entrou em campo já no segundo tempo, aos 12 minutos, e ajudou a organizar o meio campo da Argentina antes do gol decisivo.

O gol veio aos 87 minutos de jogo, um golaço da entrada da área após pedalar em cima dos marcadores. Na comemoração, visivelmente emocionado, foi abraçado por todos os companheiros do time, com direito a cumprimento especial de Messi, que deu o passe para o gol — e de quem o jovem meia, é claro, se declarou um grande fã.

Até então apagado e muito marcado pelo México, Messi já havia marcado o primeiro gol da Argentina na metade do segundo tempo (aos 64 minutos de jogo), também um golaço, de fora da área.

Antes de a Argentina abrir o placar, sobretudo no primeiro tempo, o jogo começou extremamente tenso. A Argentina, que perdeu de 2x1 para a zebra Arábia Saudita na primeira rodada do grupo C, não podia perder do México ou estaria eliminada da Copa logo na fase de grupos.

Caso a vitória não tivesse ocorrido, um empate ainda deixaria a Argentina com chances matemáticas, mas difíceis. Já o México, após a derrota, precisará vencer seu próximo jogo contra a Arábia Saudita, o último da fase de grupos, e torcer por uma derrota da Polônia. A Argentina, apesar da vitória de hoje, não tem vaga garantida depois da derrota na primeira fase: a seleção sul-americana enfrenta a Polônia e precisa de uma vitória para garantir a vaga nas oitavas, enquanto um empate faz os argentinos dependerem de resultados dos rivais.

A história de Enzo Fernández, revelação da Argentina

Herói do jogo contra o México ao lado de Messi, o jovem Enzo Fernández joga hoje pelo Benfica, de Portugal. O meia chegou ao time somente em julho deste ano, comprado por 12 milhões de euros.

Até então, Fernández jogava pelo River Plate, da Argentina, time pelo qual foi descoberto ainda quando criança.

O jogador é nascido na cidade de San Martín, região metropolitana da capital Buenos Aires, em uma família humilde. Seu nome, aliás, é Enzo em homenagem a Enzo Francescoli, ídolo uruguaio do River, que era ídolo de seu pai.

Com boas atuações na base do River, Fernández foi convocado para a seleção argentina sub-18. Apesar disso, o jogador custou a se adaptar à medida em que se aproximava do futebol profissional no River, e teve atuações irregulares nos primeiros dois anos. Nessa época, Enzo afirma que chegou a pensar em ir embora do River.

O meia, ainda muito jovem, chegou a ser brevemente emprestado na temporada 2021 para o Defensa y Justicia, onde ganhou espaço sob o técnico Hernán Crespo. Ele esteve no elenco em momentos históricos para a equipe, como a vitória contra o Palmeiras na Recopa Sulamericana de 2020. Com suas boas atuações no clube, o próprio River pediu Enzo de volta e o meia voltou ao River, sendo considerado uma "joia argentina".

Foram poucas semanas no time do Monumental de Nuñez até que o meia fosse vendido ao futebol europeu, chegando ao Benfica para a temporada 2021/22. Se adaptando rapidamente ao futebol europeu e com boas atuações, Enzo cravou seu lugar na Copa, convocado pelo técnico Lionel Scaloni mesmo não tendo participado de todo o ciclo.

Ajudou na convocação a lesão de Giovani Lo Celso às vésperas da Copa.

O jovem já é cobiçado por outros times do futebol europeu, e seu golaço aos olhos do mundo no Catar deve alçá-lo ainda mais no futebol mundial.