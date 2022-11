Quem é Diogo Defante? Repórter de Casimiro no Catar viraliza nas redes

O maior bolão da Copa do Mundo no Catar talvez não envolva nenhum jogador, e sim o comediante Diogo Defante — e suas chances de ser preso no país tradicionalmente conservador.

Trabalhando como repórter in loco na Copa do Cazé, o brasileiro chama atenção em qualquer lugar que vai. Com uma camisa social e shorts jeans que corta logo acima do joelho, Defante faz perguntas imprevisíveis, convida as pessoas para dançar e, no Brasil, pede até por selinho.

O comediante é conhecido pelo seu quadro no YouTube, "Repórter Doidão". Nele, ele entrevista pessoas na rua durante eventos, como finais de campeonatos ou "os atrasados" do Enem.

O conteúdo, inclusive, cresceu bastante ao aparecer no canal de Casimiro, que hoje realiza a própria cobertura da Copa de forma online e gratuita.

O carisma carioca e humor imprevisível de Defante tendem a conquistar... em solo brasileiro. Assim, começaram as brincadeiras sobre Defante ser preso no Catar: como o humor de "Repórter Doidão" vai funcionar em um país conhecido por seu conservadorismo?

Até então, o humorista tem se virado bem em Doha. Com conhecimento básico de inglês, Defante já fez carinho em um leão, passeou com Sheiks e usou seu "jeitinho brasileiro" para conseguir uma cerveja e descontos no mercadão.

defante brincando com um leão ao vivo pic.twitter.com/CxmPf26Di5 — out of context brasileirão (@oocbrsao) November 23, 2022

negociando novos investimentos pro Brasil c Ashraf Abuissa pic.twitter.com/PzG7FnB2za — Dr. Jean Broliar (@defantediogo) November 22, 2022

Quem é Diogo Defante?

O humorista começou sua carreira na internet em 2012 com o canal "Kaozada". Hoje, o carioca tem seu próprio canal com mais de 2 milhões de inscritos. Ele também é o correspondente in loco na Copa do Cazé, a cobertura de Casimiro na Copa do Catar.

Diogo Defante no Catar

Veja os melhores momentos de Diogo Defante na Copa do Cazé:

vocês: meu deuss defante vai ser preso indo pro catar!!😨😰 defante no Catar: pic.twitter.com/Eq3FZEMdMD — Defante Infoshit 🍎 (@defanteinfoshit) November 23, 2022