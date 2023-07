Quem é Diaby, contratação mais cara do Aston Villa que recusou Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo

A atual janela de transferências tem sido marcada por um grande grupo de jogadores indo para Arábia Saudita. Nomes como Benzema, Kanté, entre outros, se juntaram a liga árabe para a próxima temporada.

Um das poucas equipes que venceu o poderio econômico do Oriente foi Aston Villa. O clube anunciou a contratação do atacante francês Moussa Diaby, de 24 anos, vindo do Bayern Leverkusen por uma bagatela de R$ 318 milhões.

O jogador era preterido pelo Al-Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo e Luís Castro, que ofereceu 43 milhões de euros (aproximadamente R$ 225 milhões) pelo francês. Com a ida do atacante a equipe inglesa, essa foi uma das poucas vezes que um clube conseguiu bater uma oferta da janela árabe.

Aston Villa is delighted to announce the signing of French international Moussa Diaby! ✍️ — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 22, 2023

Quem é Moussa Diaby?

Na última temporada, o jogador chamou a atenção por sua velocidade e finalização. Em 48 jogos pelo Bayer Leverkusen, ele marcou 14 gols e deu 11 assistências. O atacante chegou ao clube por um valor de 15 milhões de euros em 2019. Desde então, ele marcou pelo menos 16 gols por temporada.

Diaby participou da competição no último ano e chegou à semifinal da Europa League. Ao final da temporada, ele terminou a Bundesliga em sexto lugar, garantindo uma vaga na próxima Liga Europa.

Moussa Diaby foi lançado pelo PSG, mas nunca chegou a se firmar na equipe. Com Neymar e Mbappé, ele acabou se tornando última opção