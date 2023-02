Quem é Christian Atsu, ex-atacante do Chelsea que está preso nos escombros em terremoto na Turquia

O ex-atacante do Chelsea e do Newcastle, Christian Atsu, estaria preso sob os escombros de um prédio destruído, após o forte terremoto de magnitude 7,8 sentido no sudeste da Turquia e norte da Síria, na manhã desta segunda-feira, 6.

Segundo informações dos jornais locais, uma operação de busca está em andamento para encontrar o jogador que ingressou no Hatayspor, clube turco da Super Lig, no verão passado. Atsu é ganês e já atuou pela seleção de Gana, porem não chegou a disputar a Copa do Mundo 2022 no Catar.

A tragédia aconteceu às 4h17 no horário local (22h10 de domingo no horário de Brasília). O epicentro foi próximo a Gaziantepe, cidade turca de aproximadamente dois milhões de habitantes perto da fronteira com a Síria.

Segundo as equipes de resgate, centenas de pessoas ainda estão presas sob os escombros e destroços em cidades e vilas em toda a área. De acordo com o último balanço divulgado pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pelo menos 912 pessoas morreram e quase 5.400 ficaram feridas. Pelo menos 2.818 prédios desabaram com o tremor, o que sugere um número de vítimas muito maior.

Quem é Christian Atsu?

Christian Atsu de 31 anos, que atualmente defende Hatayspor, iniciou sua carreira no FC Porto de Portugal, sendo emprestado para Rio Ave posteriormente. Em 2013 ingressou no Chelsea, mas nunca jogou um minuto oficial pelo clube, já que foi emprestado por várias temporadas, incluindo Everton e Newcastle, também da Inglaterra.