Quem é Alex De Minaur, o 'Demônio', que vai enfrentar João Fonseca no Miami Open nesta segunda?

Após vencer o francês Ugo Humbert, número 20 do mundo, João Fonseca se prepara para um novo desafio no Masters de Miami. O tenista brasileiro enfrentará o australiano Alex De Minaur, atual 11º do ranking da ATP e conhecido pelo apelido de “Demônio”, em razão de seu estilo de jogo intenso e veloz.

O confronto entre Fonseca e De Minaur está marcada para esta segunda-feira, 24 de março, às 20h (de Brasília).

O duelo desta noite marcará o primeiro encontro entre João Fonseca e Alex De Minaur no circuito profissional. O vencedor da partida garantirá vaga nas oitavas de final do Masters de Miami, onde enfrentará quem levar a melhor no confronto entre Matteo Berrettini e Zizou Bergs.

Quem é Alex de Minaur?

Aos 26 anos, De Minaur já chegou à sexta posição no ranking mundial em julho de 2024. Nascido em Sydney, mas criado na Espanha desde os cinco anos, o tenista tem dupla nacionalidade, mas optou por representar a Austrália.

Seu desenvolvimento no esporte foi influenciado pelo ex-número 1 Lleyton Hewitt, que o orientou nos primeiros anos de carreira.

Com um estilo de jogo ágil e agressivo, semelhante ao de João Fonseca, De Minaur já conquistou nove títulos no circuito profissional, mas ainda busca um troféu de Masters 1000. Seu melhor ano foi 2024, quando alcançou as quartas de final em três Grand Slams e terminou a temporada como o sexto melhor do mundo. Em 2025, manteve o bom desempenho, repetindo o feito no Australian Open.

Fora das quadras, ele namora a britânica Katie Boulter, número 35 do ranking da WTA. No ano passado, após vencer o ATP 500 de Acapulco, viajou para acompanhar sua namorada no WTA de San Diego, onde ela conquistou o título ao superar a brasileira Beatriz Haddad Maia.

Onde assistir ao jogo João Fonseca x Alex De Minaur pelo Miami Open?

A partida entre João Fonseca e Alex De Minaur está marcada para esta segunda-feira, 24 de março, e deve ocorrer por volta das 20h. O jogo será transmitido pelo Disney+.