Queda na última manobra tira Rayssa Leal do pódio no Mundial de Skate Street

A skatista brasileira Rayssa Leal, de 18 anos, terminou em quarto lugar na final do Mundial de Skate Street feminino, disputada neste domingo, 8, em São Paulo, no Parque Cândido Portinari. A atleta somou 143,54 pontos e ficou fora do pódio após cair na última tentativa de manobra.

O título mundial ficou com a japonesa Ibuki Matsumoto, de apenas 14 anos, que alcançou 156,59 pontos e garantiu a primeira colocação. A também japonesa Coco Yoshizawa terminou em terceiro lugar, enquanto outras atletas do forte time japonês também estiveram entre as finalistas.

Durante a última apresentação, Rayssa caiu ao tentar uma manobra decisiva e torceu o joelho, precisando receber atendimento médico ainda na pista. Apesar do susto, a maranhense conseguiu deixar a área de competição sem maiores complicações aparentes.

Atual campeã do torneio e principal nome do skate brasileiro, Rayssa buscava o tricampeonato do Mundial de Street, mas acabou interrompendo a sequência de títulos. A brasileira havia avançado à final após terminar a semifinal na segunda colocação, com 142,52 pontos, atrás apenas de Yoshizawa.

A final reuniu algumas das principais atletas do circuito internacional, incluindo Funa Nakayama, que terminou em quinto lugar, além de Matsumoto e Yoshizawa, que completaram o pódio.

Outra brasileira na competição, Gabi Mazetto, não conseguiu avançar à decisão. Ela terminou a semifinal na 12ª posição, com 102,22 pontos.

O Mundial de Skate Street reúne as principais skatistas do mundo e distribui pontos importantes para o ranking classificatório rumo aos Jogos Olímpicos, aumentando o peso da competição no calendário da modalidade.

Mesmo fora do pódio, Rayssa segue entre as principais atletas do circuito mundial e mantém posição de destaque no ranking internacional do skate street. Medalhista olímpica e campeã mundial em temporadas anteriores, a brasileira continua como uma das favoritas nas próximas etapas do circuito e nos eventos classificatórios para Los Angeles 2028.