A Espanha estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira, 15, diante de Cabo Verde, às 13h (horário de Brasília). O duelo é válido pelo grupo H.

Apesar da expectativa em torno de Lamine Yamal, principal estrela da seleção espanhola, o atacante não iniciará a partida entre os titulares. Recuperado de uma lesão recente, o jovem será preservado e deve começar o confronto no banco de reservas.

Aos 18 anos, Lamine Yamal disputará seu primeiro Mundial. O atleta vive grande expectativa por ser um dos principais nomes dessa geração. O jogador deve ser utilizado nos próximos compromissos da seleção no mundial.

Após a estreia contra Cabo Verde, a seleção espanhola enfrenta Uruguai e Arábia Saudita na fase de grupos.

"A boa notícia é que o Lamine está em perfeitas condições, está apto a jogar, assim como era previsto. Chegou bem, está no estado que queríamos, está muito bem fisicamente. Não vai começar jogando, mas poderá jogar minutos importantes, e vamos tomar a decisão com o andamento da partida", afirmou o técnico Luis de La Fuente em entrevista coletiva prévia ao duelo.

Yamal não é a única baixa

Além de Lamine Yamal, a Espanha também terá outros atletas importantes começando como reservas. Nico William e Victor Muñoz também iniciarão no banco após se recuperarem de lesões.

Para o duelo contra Cabo Verde, De la Fuente precisou organizar a equipe visando à ausência dos três atletas que foram titulares durante o ciclo.