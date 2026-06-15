Esporte

Fase de grupos copa 2026

Que horas joga Lamine Yamal hoje? Espanha estreia na Copa do Mundo contra Cabo Verde

Principal estrela da seleção espanhola, atacante de 18 anos está recuperado de lesão, mas começará a partida no banco de reservas

Lamine Yamal: atleta disputará sua primeira Copa do Mundo em 2026 (Photo by Judit Cartiel/Getty Images)

Lamine Yamal: atleta disputará sua primeira Copa do Mundo em 2026 (Photo by Judit Cartiel/Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 15 de junho de 2026 às 12h06.

A Espanha estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira, 15, diante de Cabo Verde, às 13h (horário de Brasília). O duelo é válido pelo grupo H.

Apesar da expectativa em torno de Lamine Yamal, principal estrela da seleção espanhola, o atacante não iniciará a partida entre os titulares. Recuperado de uma lesão recente, o jovem será preservado e deve começar o confronto no banco de reservas.

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Aos 18 anos, Lamine Yamal disputará seu primeiro Mundial. O atleta vive grande expectativa por ser um dos principais nomes dessa geração. O jogador deve ser utilizado nos próximos compromissos da seleção no mundial.

Após a estreia contra Cabo Verde, a seleção espanhola enfrenta Uruguai e Arábia Saudita na fase de grupos.

"A boa notícia é que o Lamine está em perfeitas condições, está apto a jogar, assim como era previsto. Chegou bem, está no estado que queríamos, está muito bem fisicamente. Não vai começar jogando, mas poderá jogar minutos importantes, e vamos tomar a decisão com o andamento da partida", afirmou o técnico Luis de La Fuente em entrevista coletiva prévia ao duelo.

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Yamal não é a única baixa

Além de Lamine Yamal, a Espanha também terá outros atletas importantes começando como reservas. Nico William e Victor Muñoz também iniciarão no banco após se recuperarem de lesões.

Para o duelo contra Cabo Verde, De la Fuente precisou organizar a equipe visando à ausência dos três atletas que foram titulares durante o ciclo.

"As coisas seguem no rumo que eu havia previsto. Há jogadores que podem questionar, porque todos querem jogar, mas, neste momento, posso dizer que estão todos disponíveis. A ideia que eu tinha sobre os titulares continua, vou seguir desta maneira", explicou o treinador.

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