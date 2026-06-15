Lamine Yamal: atleta disputará sua primeira Copa do Mundo em 2026 (Photo by Judit Cartiel/Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 15 de junho de 2026 às 12h06.
A Espanha estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira, 15, diante de Cabo Verde, às 13h (horário de Brasília). O duelo é válido pelo grupo H.
Apesar da expectativa em torno de Lamine Yamal, principal estrela da seleção espanhola, o atacante não iniciará a partida entre os titulares. Recuperado de uma lesão recente, o jovem será preservado e deve começar o confronto no banco de reservas.
Aos 18 anos, Lamine Yamal disputará seu primeiro Mundial. O atleta vive grande expectativa por ser um dos principais nomes dessa geração. O jogador deve ser utilizado nos próximos compromissos da seleção no mundial.
Após a estreia contra Cabo Verde, a seleção espanhola enfrenta Uruguai e Arábia Saudita na fase de grupos.
"A boa notícia é que o Lamine está em perfeitas condições, está apto a jogar, assim como era previsto. Chegou bem, está no estado que queríamos, está muito bem fisicamente. Não vai começar jogando, mas poderá jogar minutos importantes, e vamos tomar a decisão com o andamento da partida", afirmou o técnico Luis de La Fuente em entrevista coletiva prévia ao duelo.
Além de Lamine Yamal, a Espanha também terá outros atletas importantes começando como reservas. Nico William e Victor Muñoz também iniciarão no banco após se recuperarem de lesões.
Para o duelo contra Cabo Verde, De la Fuente precisou organizar a equipe visando à ausência dos três atletas que foram titulares durante o ciclo.
"As coisas seguem no rumo que eu havia previsto. Há jogadores que podem questionar, porque todos querem jogar, mas, neste momento, posso dizer que estão todos disponíveis. A ideia que eu tinha sobre os titulares continua, vou seguir desta maneira", explicou o treinador.