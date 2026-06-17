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Fase de grupos copa 2026

Que horas joga Cristiano Ronaldo hoje? Portugal estreia na Copa do Mundo

Com Cristiano Ronaldo chegando à sua sexta Copa do Mundo, a seleção portuguesa encara a República Democrática do Congo pela primeira rodada do Grupo K

Cristiano Ronaldo: o craque português chega a sua sexta Copa do Mundo (Image Photo Agency/Getty Images)

Cristiano Ronaldo: o craque português chega a sua sexta Copa do Mundo (Image Photo Agency/Getty Images)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 17 de junho de 2026 às 06h03.

Portugal estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta quarta-feira, 17, diante da República Democrática do Congo, às 14h (horário de Brasília). O duelo é válido pelo Grupo K da competição.

Apesar de não chegar entre as principais favoritas do Mundial, a seleção portuguesa é considerada uma forte candidata a surpreender e chegar longe no campeonato.

A grande esperança para os lusitanos brilharem é Cristiano Ronaldo, grande craque português e que deve disputar sua última Copa do Mundo. Assim, ele deve chegar motivado para fazer uma grande campanha e ajudar o país europeu a chegar longe.

Aos 41 anos, CR7 chega à sua sexta participação em Copas. Porém, apesar de ter disputado seis edições e somar 22 partidas, ele tem apenas 8 gols.

Ainda assim, cotado para ser a principal referência de Portugal no setor ofensivo, Cristiano Ronaldo tem o objetivo de marcar em seis edições diferentes. Em 2006, 2010 e 2014, ele anotou 1 gol em cada edição, totalizando 3.

Já em 2018, teve sua participação mais artilheira, com 4 tentos, anotando o famoso hat-trick contra a Espanha. Por fim, em 2022, voltou a marcar somente 1 vez.

Como chega Portugal para a estreia

A principal dúvida para o treinador Roberto Martínez é o zagueiro Rúben Dias, que ainda é dúvida para a estreia lusitana.

Assim, uma provável escalação de Portugal é: Diogo Costa; João Cancelo, Tomás Araújo (Rúben Dias), Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Rafael Leão; Cristiano Ronaldo.

Já a República Democrática do Congo deve ir a campo com: Mpasi Nzau; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi e Masuaku; Moutoussamy, Mukau e Kayembe; Yoane Wissa e Bakambu.

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