Que horas começa o jogo do Brasil na Copa do Mundo hoje, segunda-feira, 5

A Seleção Brasileira enfrenta a Coreia do Sul nesta segunda-feira, 5, no estádio 974, no Catar. O jogo é válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo Fifa 2022.

O caminho de Brasil e Coreia para chegar na fase eliminatória foi diferente. A Seleção garantiu a vaga na segunda rodada, após vitórias sobre a Suíça e Sérvia. O Brasil entrou com reservas na terceira rodada e foi surpreendido por Camarões. Os camaroneses venceram por 1 a 0.

Os coreanos se classificaram na emocionante última rodada do grupo H, com vitória sobre Portugal. Se o Uruguai, que enfrentava Gana no mesmo horário, fizesse mais um gol quem iria avançar seria a seleção sul-americana.

Esse será o primeiro confronto entre as equipes em uma Copa do Mundo. Brasil e Coreia disputam sete jogos na história, todos amistosos. Foram seis vitórias da Seleção e uma vitória dos coreanos.

Que horas começa o jogo do Brasil na Copa hoje

A partida entre Brasil x Coreia do Sul começa às 16h e será transmitida pela TV Globo, Globoplay, Fifa+, CazéTV no Youtube e SporTV.

Como assistir Brasil x Coreia do Sul ao vivo e de graça

A partida entre Brasil e Coreia do Sul será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay e no canal do Casimiro no Youtube.

Onde assistir o jogo do Brasil ao vivo

O jogo entre Brasil x Coreia do Sul pode ser assistido na TV aberta na Rede Globo, pela internet no Globoplay e no canal do Casimiro no Youtube, no streaming Fifa+ e na TV por assinatura no SporTV.

