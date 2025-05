Que horas começa a 1ª Convocação de Ancelotti na Seleção Brasileira? Veja horário e onde assistir

Carlo Ancelotti iniciará sua trajetória como técnico da Seleção Brasileira nesta segunda-feira, 26 de maio. Além de sua apresentação oficial, o treinador italiano divulgará os nomes dos 23 convocados para os próximos compromissos da equipe.

O primeiro teste de Ancelotti à frente da Seleção será em 5 de junho, em Guayaquil, contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

A pré-lista de convocados já foi enviada à Fifa e conta com 50 jogadores, mas apenas 23 nomes serão anunciados por Carlo Ancelotti na sua primeira convocação para a Seleção Brasileira. O treinador já tem em mente alguns dos atletas que farão parte deste grupo inicial.

Possíveis nomes

Entre os jogadores observados, destacam-se nomes do futebol brasileiro como Alan Patrick (Internacional), Alex Telles e Igor Jesus (Botafogo), além de representantes de clubes como Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Santos e São Paulo.

A pré-lista também inclui outros jogadores conhecidos, como Neymar (Santos), Pedro, Gerson e Léo Ortiz (Flamengo), Fabrício Bruno (Cruzeiro) e Hugo Souza (Corinthians).

Onde assistir à convocação de Ancelotti na Seleção Brasileira?

A convocação será realizada nesta segunda-feira, 26 de maio, às 15h. O evento será transmitido ao vivo e de forma gratuita pela CBF TV no YouTube, assim como pelas redes sociais oficiais da Confederação Brasileira de Futebol.

Quem é Carlo Ancelotti?

Nascido em Reggiolo, na Itália, Ancelotti iniciou sua carreira como jogador oficial em 1976, no Parma, onde fez sua estreia profissional na Série C durante a temporada 1976–77, aos 18 anos.

Ancelotti deixou os campos em 1992 e, em 1995, começou a trabalhar no Reggiana, time italiano que, atualmente, está na Série B.

Desde então, comandou diversos clubes na Europa, incluindo Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Napoli, Everton e Real Madrid.

É reconhecido por ser o maior vencedor da Liga dos Campeões da UEFA, com cinco títulos conquistados — dois com o Milan e três com o Real Madrid —, além de ser o único treinador a vencer as cinco principais ligas europeias: Serie A (Itália), La Liga (Espanha), Premier League (Inglaterra), Ligue 1 (França) e Bundesliga (Alemanha).

Qual era o salário de Ancelotti no Real Madrid?

No comando do time espanhol, Ancelotti ganhava com um dos maiores salários entre técnicos de clubes do futebol mundial.

O treinador chegou a receber cerca de US$ 10,7 milhões por ano — o que equivale a aproximadamente R$ 61 milhões anuais ou R$ 5 milhões por mês, na cotação atual.

Qual será o salário de Ancelotti na Seleção Brasileira?

De acordo com a plataforma Sites de Apostas, especializada em analisar casas de apostas, o salário de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira será de R$ 64 milhões anuais (cerca de R$ 5,3 milhões mensais).

Quantos títulos Ancelotti conquistou em toda a sua carreira?

Carlo Ancelotti conquistou 32 títulos como treinador ao longo de sua carreira, sendo 17 nacionais e 15 internacionais.

Além disso, Ancelotti é o único treinador a vencer as cinco principais ligas europeias: Serie A (Itália), La Liga (Espanha), Premier League (Inglaterra), Ligue 1 (França) e Bundesliga (Alemanha).

Quais jogadores brasileiros já foram treinados por Ancelotti?

Ao longo da carreira, Ancelotti trabalhou com mais de 40 jogadores brasileiros. Entre os nomes mais recentes estão:

Vinicius Júnior, Rodrygo e Éder Militão — trio titular do Real Madrid.

Casemiro — volante que foi peça-chave no Real Madrid sob Ancelotti e atualmente joga no Manchester United.

Richarlison — atacante que trabalhou com Ancelotti no Everton.

Douglas Costa — atuoso sob o comando do italiano no Bayern de Munique.

Allan — volante que Ancelotti treinou no Napoli e depois no Everton, a pedido do treinador.

Além desses, Ancelotti comandou grandes nomes do passado, como Kaká, Dida, Cafu, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Emerson, Marcelo e Alexandre Pato, principalmente durante suas passagens por Milan, Chelsea, PSG e Real Madrid. Também treinaram brasileiros naturalizados que defenderam outras opções, como Pepe e Deco.