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Que horas a Seleção Brasileira joga contra a França hoje?

Seleção do Brasil de Carlo Ancelotti enfrenta os franceses em Boston, no primeiro amistoso da Data Fifa antes da Copa do Mundo

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 26 de março de 2026 às 05h35.

A Seleção Brasileira volta a campo nesta semana para encarar a França em amistoso internacional pela Data Fifa de março. O confronto faz parte da preparação para a Copa do Mundo e abre a sequência de jogos da equipe de Carlo Ancelotti nesta janela internacional. Saiba quando e onde assistir.

Como chega o Brasil para o amistoso

O amistoso contra a França na quinta-feira será o primeiro jogo do Brasil nesta Data Fifa de março. Depois dele, a equipe de Carlo Ancelotti ainda enfrenta a Croácia no dia 31. A janela ganhou atenção extra depois dos cortes de Alex Sandro, Gabriel Magalhães e Alisson, com mudanças na lista brasileira às vésperas dos amistosos. Essa partida também serve como uma das últimas avaliações da comissão técnica antes da Copa do Mundo.

Como chega a França para enfrentar o Brasil

A França chega para o amistoso com ao menos uma baixa importante. O zagueiro William Saliba foi cortado por causa de uma lesão recorrente no tornozelo esquerdo, e Didier Deschamps convocou Maxence Lacroix para o lugar. Além disso, o astro Mbappé retornou de lesão e integra o grupo francês.

Onde assistir a Brasil x França ao vivo

A TV Globo e SporTV farão a cobertura ao vivo da partida entre Brasil e França. As equipes se enfrentam no Gillette Stadium, em Foxborough. O horário marcado para o amistoso é 17h de Brasília, na quinta-feira, 26.

Brasil x França será o primeiro amistoso da Data Fifa

A Data Fifa de março foi reservada para amistosos e ajustes finais das seleções antes do Mundial. No caso do Brasil, o duelo contra a França abre a programação da equipe nos Estados Unidos. Depois, a Seleção encara a Croácia no dia 31, em Orlando. Já os franceses enfrentarão a Colômbia no dia 29, em Washington.

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