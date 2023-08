Quartas da Libertadores 2023: veja os classificados e próximos confrontos

Após a fase de mata-mata das oitavas de final, que se encerra nesta quinta-feira, 10, os classificados para as quartas de finais da Copa Libertadores da América de 2023 começam a aparecer. A Conmebol, dessa forma, já sabe quais serão os confrontos da próxima fase do campeonato.

O primeiro clube já classificado é o Fluminense, que venceu o Argentino Juniors na última terça-feira por 2 a 0. O Internacional também já está classificado para as quartas de final da Libertadores, depois da vitória contra o River Plate nos pênaltis, por 9 a 8.

Quais são os próximos confrontos das oitavas de final da Libertadores 2023?

Os últimos jogos das oitavas de final ocorrem nesta quarta-feira e quinta-feira, e as disputas definirão os classificados. Veja abaixo:

9/8 - Boca Junior x Nacional - 21h

9/8 - Independiente del Valle x Deportivo Pereira - 21h

9/8 - Palmeiras x Atlético-MG - 21h30

10/8 - Racing x Atlético Nacional - 21h

10/8 - Olimpia x Flamengo - 21h

Quais serão os confrontos das quartas de final da Libertadores 2023?

Os confrontos acontecem na semana de 1º a 10 de agosto, e os jogos serão na terça, quarta e quinta-feira. Veja abaixo os possíveis confrontos:

Fluminense x Flamengo ou Olímpia-PAR

x Flamengo ou Olímpia-PAR Bolívar-BOL x Internacional

Deportivo Pereira-COL ou Independiente del Valle-EQU x Palmeiras ou Atlético-MG

Atlético Nacional-COL ou Racing-ARG x Boca Juniors-ARG ou Nacional-URU

Libertadores pode ter quatro clubes brasileiros nas quartas de final

Caso o Flamengo e o Palmeiras vençam os jogos de volta das oitavas, a Libertadores poderá ter até quatro clubes brasileiros em busca da Taça. A final será disputada no estádio do Maracanã, no dia 4 de novembro.