Quantos dias faltam para a Copa do Mundo de 2022?

O dia da abertura da Copa do Mundo do Catar está se aproximando. Diferentemente de outras edições do torneio, o Mundial de seleções da Fifa deste ano será realizado entre os meses de novembro e dezembro.

Esta será a primeira vez que a competição é disputada no final do ano. O evento esportivo normalmente acontece entre junho e julho.

Ao todo, 32 seleções estão divididas em oito grupos com quatro times em casa. Os dois primeiros de cada grupo se classificam para as oitavas de final.

Torcedores de todo mundo estão ansiosos para o início da competição e ficam na dúvida sobre quantos dias faltam para a bola rolar no Catar. Veja quantos dias faltam e qual será a partida de abertura da Copa do Mundo de 2022.

Quantos dias faltam para a Copa do Mundo?

Hoje, dia 20 de outubro, faltam 31 dias para a abertura da Copa do Mundo de 2022. O Mundial do Catar acontece entre 20 de novembro e 18 de dezembro. A competição acontece nesse período por conta das altas temperaturas no Catar.

Datas dos jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022

24/11 - Brasil x Servia

28/11 - Brasil x Suíça

02/12 - Camarões x Brasil

