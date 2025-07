Quanto os clubes brasileiros vão pagar de imposto pela premiação no Mundial de Clubes 2025

O Mundial de Clubes da FIFA 2025 marcou um novo patamar para o futebol internacional, não apenas pelo formato expandido com 32 equipes e premiações milionárias, mas também pelos desafios tributários enfrentados pelos clubes brasileiros. ]

De acordo com o advogado Alécio Ciaralo, com a realização do torneio nos Estados Unidos, a entrada de receitas internacionais trouxe regras fiscais específicas e impactos diferentes conforme o perfil jurídico de cada clube — seja associação civil (caso de Palmeiras, Flamengo e Fluminense) ou Sociedade Anônima do Futebol (SAF, como o Botafogo).

Durante o torneio, os clubes brasileiros conquistaram valores expressivos em premiações, mas, ao receberem estes recursos do exterior, precisam lidar com a ausência de acordo entre Brasil e Estados Unidos para evitar a dupla tributação. Isso significa que, antes mesmo do dinheiro chegar ao Brasil, há uma retenção obrigatória de imposto de renda nos EUA.

Ou seja, 30% do valor bruto recebido nos EUA é retido para pagamento de imposto de renda local.

Além disso, há alternativas de planejamento tributário: alguns clubes podem optar por estruturar um veículo empresarial nos Estados Unidos para receber a premiação. Neste caso, a alíquota pode ser reduzida para 21%, com a possibilidade de dedução de despesas relacionadas à competição, o que pode diminuir ainda mais a carga tributária efetiva. No entanto, esta estratégia depende de análise prévia e de custos-benefícios para cada instituição.

A forma como cada clube se organiza — associação civil ou SAF — também influencia diretamente na tributação incidente no Brasil, tornando o tema ainda mais relevante no contexto do campeonato e da gestão financeira dos times brasileiros.

Tributação no Brasil

No Brasil, a carga tributária varia conforme o modelo jurídico adotado pelo clube:

Associações civis (como Palmeiras, Fluminense e Flamengo) são isentas de imposto de renda sobre a premiação recebida do exterior, por serem entidades sem fins lucrativos.

(como Palmeiras, Fluminense e Flamengo) são sobre a premiação recebida do exterior, por serem entidades sem fins lucrativos. Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs), como o Botafogo, são tributadas sobre a receita bruta, com alíquota unificada de 5% (IRPJ, CSLL, PIS/COFINS e previdência patronal).

Além disso, todos os clubes, independentemente do modelo, pagam IOF sobre a remessa internacional, atualmente em torno de 1,1%.

Impacto fiscal para os clubes brasileiros

A maior parte do imposto incidente ocorre nos Estados Unidos, com a retenção de 30% na fonte. No Brasil, apenas as SAFs pagam imposto adicional, enquanto as associações civis são isentas.

Essa diferença impacta diretamente a gestão financeira e estratégica dos clubes brasileiros.

Alécio Ciaralo, sócio da CCLA Advogados, explica que tradicionalmente, a retenção dessa premiação nos Estados Unidos é realizada sobre a alíquota de 30%. Então, todos os clubes que receberem diretamente de lá sofrem esse tipo de tributação.

Tabela: resumo dos impostos incidentes

A seguir, veja como ficam os encargos tributários para os principais clubes brasileiros no torneio:

Clube Modelo Jurídico Retenção EUA Tributação Brasil IOF Palmeiras Associação Civil 30% Isento 1,1% Fluminense Associação Civil 30% Isento 1,1% Flamengo Associação Civil 30% Isento 1,1% Botafogo SAF 30% 5% sobre receita bruta 1,1%

A estrutura tributária é um dos fatores que pode influenciar decisões sobre o modelo jurídico dos clubes