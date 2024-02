Quanto o campeão da Supercopa do Brasil ganha de premiação? Veja os valores

A decisão da Supercopa do Brasil de 2024 promete ser mais uma edição histórica, com Palmeiras e São Paulo, os campeões das duas maiores competições nacionais do ano anterior, disputando o troféu oferecido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Verdão conquistou o Campeonato Brasileiro de 2023, enquanto o São Paulo sagrou-se, de maneira inédita, campeão da Copa do Brasil. Na última edição da Supercopa, a equipe de Abel Ferreira, também campeã brasileira em 2022, saiu vitoriosa após vitória por 4 a 3 sobre o Flamengo.

O Palmeiras está em busca do bicampeonato para igualar o Flamengo como o time com mais títulos da Supercopa. Por outro lado, o tricolor almeja conquistar mais um título inédito, sendo a Supercopa o único troféu que falta em sua galeria após a recente conquista da Copa do Brasil.

Em 2024, o torneio passará por diversas mudanças, desde o nome da disputa até o aumento no valor das premiações destinadas aos dois clubes.

Quanto o campeão da Supercopa deve receber?

Por enquanto, a CBF não definiu o valor exato que será destinado ao campeão e ao vice da Supercopa do Brasil. No entanto, já foi anunciado que a premiação será superior aos R$10 milhões ao time vencedor.

A quantia destinada ao vice-campeão também será superior aos R$5 milhões do ano anterior, conquistados pelo Flamengo naquela ocasião.

Segundo a Conmebol, cerca de U$1 milhão (R$5 milhões, na cotação atual) de cada país membro da organização é garantido para valorizar as premiações de torneios nacionais. Esses recursos também serão direcionados à Supercopa.

Embora a premiação deste ano supere a do ano anterior, a de 2023 permanece como a maior da história da Supercopa até o momento. O campeão recebeu R$10 milhões, enquanto o vice ficou com R$5 milhões. Entre 2020 e 2022, as edições mantiveram o mesmo valor destinado aos campeões nacionais: R$5 milhões para o primeiro colocado e R$2 milhões para o segundo.

Veja os títulos da Supercopa do Brasil

Flamengo - 2 títulos (2020 e 2021)

Palmeiras - 1 título (2023)

Atlético-MG - 1 título (2022)

Corinthians - 1 título (1991)

Grêmio - 1 título (1990)

Onde assistir ao jogo São Paulo x Palmeiras pela Supercopa?

O jogo será transmitido neste domingo, 4, às 16h, pela TV Globo. Também é possível acompanhar a partida de forma online, pelo Globoplay.

LEIA TAMBÉM