Quanto o Brasil ganhou ao se tornar campeão da Kings League? Veja valor

A Seleção Brasileira brilhou na primeira edição da Kings League World Cup. Neste domingo, 12, na final contra a Colômbia, o Brasil ganhou a partida por 6 a 2 e sagrou-se campeão da primeira edição do campeonato. Levou para casa, também, mais do que o troféu: a organização concedeu também uma quantia generosa em dinheiro.

A partida foi realizada em Turim, na Itália. A Seleção Brasileira foi liderada pelo influenciador Victor Taube, o "Velho Vamp", e teve como presidentes Neymar, do Al-Hilal e o ex-jogador Kaká. Contando com o craque Kelvin Oliveira, considerado melhor do mundo de Fut7, o time fez história ao superar adversários de peso.

Quanto o Brasil ganhou na Kings League?

O prêmio para o campeão da Kings League World Cup era de US$ 1 milhão (R$ 6,1 milhões, na cotação atual).

O que é a Kings League?

Criada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué, a Kings League é uma competição inovadora que mistura futebol e entretenimento. As partidas têm regras próprias: dois tempos de 20 minutos, início com um jogador de linha e o goleiro por equipe, além de jogadores que podem entrar a cada minuto. Os presidentes das equipes – geralmente figuras públicas – podem entrar em campo para cobrar pênaltis.

Com transmissões em plataformas como Disney+, YouTube e Twitch, a liga aatraiu uma audiência jovem e global. Entre os participantes, destacam-se grandes nomes como os ex-goleiros Gianluigi Buffon e Iker Casillas, e o craque brasileiro Neymar.

Como foi a partida?

A decisão entre Brasil e Colômbia foi um espetáculo de habilidade, emoção e reviravoltas. Apesar de um início equilibrado, a partida ganhou contornos épicos no segundo tempo. Kelvin Oliveira, estrela brasileira e artilheiro do torneio, foi o grande destaque e marcou todos os gols da equipe.

As cartas estratégicas, um diferencial da Kings League, influenciaram momentos decisivos do jogo. A Colômbia tentou virar o placar com o uso de penalidades e exclusões temporárias de jogadores adversários, mas a volta de Kelvin ao campo trouxe o domínio definitivo para o Brasil. Com gols nos acréscimos e uma atuação impecável, a Seleção garantiu o primeiro título da competição.