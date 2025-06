Quanto custa o ingresso para assistir Brasil x Paraguai pelas eliminatórias da Copa?

O confronto das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Paraguai será realizado no próximo dia 10, às 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Os valores dos ingressos variam conforme o setor do estádio, com a meia-entrada a partir de R$110 e o ingresso inteiro podendo chegar a R$1.267, especialmente em camarotes e cadeiras cativas.

A venda oficial dos ingressos começou em 3 de junho de 2025 por meio do site da CBF e parceiros autorizados, como a Ticketmaster.

A alta demanda se deve, em parte, à aparição do técnico Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira em uma competição oficial.

A CBF alerta para que os torcedores adquiram ingressos apenas nos canais oficiais para evitar fraudes, já que a comercialização é restrita a plataformas autorizadas.

Detalhes sobre os setores e recomendações para compra

Ingressos para áreas premium, como camarotes e cadeiras cativas, têm os valores mais elevados. A organização recomenda a compra antecipada devido à expectativa de lotação na Neo Química Arena.

A meia-entrada oferece preços a partir de R$110, o que amplia o acesso dos torcedores para acompanhar o duelo das Eliminatórias, que pode definir o futuro da seleção rumo à Copa do Mundo.

O jogo Brasil x Paraguai é o primeiro compromisso oficial do técnico Carlo Ancelotti à frente da equipe nacional, o que aumenta o interesse dos fãs pelo evento.

Quem é Carlo Ancelotti?

Nascido em Reggiolo, na Itália, Ancelotti iniciou sua carreira como jogador oficial em 1976, no Parma, onde fez sua estreia profissional na Série C durante a temporada 1976–77, aos 18 anos.

Ancelotti deixou os campos em 1992 e, em 1995, começou a trabalhar no Reggiana, time italiano que, atualmente, está na Série B.

Desde então, comandou diversos clubes na Europa, incluindo Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Napoli, Everton e Real Madrid.

É reconhecido por ser o maior vencedor da Liga dos Campeões da UEFA, com cinco títulos conquistados — dois com o Milan e três com o Real Madrid —, além de ser o único treinador a vencer as cinco principais ligas europeias: Serie A (Itália), La Liga (Espanha), Premier League (Inglaterra), Ligue 1 (França) e Bundesliga (Alemanha).

Qual é o salário de Ancelotti na Seleção Brasileira?

De acordo com o jornal espanhol As em matéria publicada em junho de 2024, o acordo é de R$ 4 milhões mensais, o equivalente a R$ 48 milhões anuais.