Quanto custa assistir aos jogos das Olímpiadas 2024? Veja valores de ingressos e onde comprar

Faltam poucas semanas para o início dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e os amantes de esportes já estão ansiosos para acompanhar as modalidades e torcer pelos atletas que representarão o Brasil.

A maioria das pessoas já planeja assistir às competições de casa pela TV ou streaming. Já outros se preparam para ir até a capital francesa para ver os jogos de perto. Entre esse público, há a dúvida sobre o custo dos ingressos para as competições olímpicas.

Embora as viagens para a Europa não sejam baratas, assim como as atrações de cada país, acompanhar presencialmente as Olimpíadas em Paris não é tão caro quanto parece, dependendo do valor do ingresso e outras variáveis.

Quanto custam os ingressos?

As Olimpíadas de Paris 2024 estão com ingressos disponíveis para compra por meio do site oficial do evento, com uma ampla faixa de preços.

Os valores variam de € 24 (aproximadamente R$ 132, na cotação atual) a € 980 (cerca de R$ 5.360). Para eventos muito disputados, como judô, final do futebol masculino, finais de vôlei masculino e feminino, e tênis, os ingressos já estão esgotados. O breaking, modalidade estreante, também teve todos os bilhetes vendidos.

Veja o valor dos ingressos por modalidade

Futebol masculino e feminino

Fase de grupos: € 24 (R$ 131) e € 30 (R$ 164). Para os jogos das seleções francesas, os valores são de € 30 (R$ 164) para o time feminino e € 50 (R$ 273) para o time masculino.

€ 24 (R$ 131) e € 30 (R$ 164). Para os jogos das seleções francesas, os valores são de € 30 (R$ 164) para o time feminino e € 50 (R$ 273) para o time masculino. Quartas de final: € 30 (R$ 164). Se seleção francesa masculina passar para esta etapa, o preço do ingresso para a partida será de € 65 (R$ 355).

€ 30 (R$ 164). Se seleção francesa masculina passar para esta etapa, o preço do ingresso para a partida será de € 65 (R$ 355). Semifinal: € 50 (R$ 273) para o masculino e o feminino.

€ 50 (R$ 273) para o masculino e o feminino. Medalha de bronze: € 35 (R$ 191) na disputa feminina e € 90 (R$ 492) na masculina.

€ 35 (R$ 191) na disputa feminina e € 90 (R$ 492) na masculina. Medalha de ouro: € 260 (R$1.421) para a final feminina. Os ingressos para a final masculina estão esgotados.

Vôlei

Os ingressos para as finais do vôlei masculino e feminino nas Olimpíadas de Paris 2024 estão esgotados. No entanto, ainda há disponibilidade para adquirir ingressos para as fases preliminares e eliminatórias desses eventos.

Fase de grupos: € 60 (R$ 328) a € 140 (R$ 756).

€ 60 (R$ 328) a € 140 (R$ 756). Quartas de final: No feminino, o valor chega a € 85 (R$ 464); no masculino, os valores ficam entre € 135 (R$ 738) e € 180 (R$ 984).

No feminino, o valor chega a € 85 (R$ 464); no masculino, os valores ficam entre € 135 (R$ 738) e € 180 (R$ 984). Semifinais: € 145 (R$ 792) masculino e feminino.

€ 145 (R$ 792) masculino e feminino. Medalha de bronze: Os ingressos para esta disputa são de € 280 (R$ 1.581) no masculino e € 145 (R$ 792) no feminino.

Vôlei de praia

Disputado ao lado da Torre Eiffel, o vôlei de praia nas Olimpíadas de Paris 2024 também teve os ingressos esgotados para as finais masculina e feminina.

1º fase: € 145 (R$ 798) e € 200 (R$ 1.093).

€ 145 (R$ 798) e € 200 (R$ 1.093). Quartas de final: € 175 (R$ 956) e € 200 (R$ 1.093).

€ 175 (R$ 956) e € 200 (R$ 1.093). Semifinais: € 205 (R$ 1.121) e € 215 (R$ 1.175).

€ 205 (R$ 1.121) e € 215 (R$ 1.175). Medalha de bronze: € 305 (R$ 1.640).

Basquete

Os ingressos para as quartas de final, semifinais e final masculina de basquete nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 já estão esgotados. Mas, ainda há disponibilidade de ingressos para essas fases nos jogos femininos.

Fase de grupos: € 50 (R$ 273) a € 80 (R$ 437), para o feminino e o masculino. Para a partida da seleção francesa masculina, o preço é de € 200 (R$ 1.093).

€ 50 (R$ 273) a € 80 (R$ 437), para o feminino e o masculino. Para a partida da seleção francesa masculina, o preço é de € 200 (R$ 1.093). Quartas de final: € 120 (R$ 656) para o feminino.

€ 120 (R$ 656) para o feminino. Semifinais: € 150 (R$ 820), disponível apenas para o feminino.

€ 150 (R$ 820), disponível apenas para o feminino. Medalha de bronze: € 510 (R$ 2.788) para o masculino e € 150 (R$ 850) para o feminino.

€ 510 (R$ 2.788) para o masculino e € 150 (R$ 850) para o feminino. Medalha de ouro: ingresso disponível apenas para a disputa feminina, ao custo de € 325 (R$ 1.777).

Handebol

No caso do handebol nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, há boa disponibilidade de ingressos, inclusive para as finais masculina e feminina.

1º fase: € 50 (R$ 273) a € 145 (R$ 792), para masculino e feminino.

€ 50 (R$ 273) a € 145 (R$ 792), para masculino e feminino. Quartas de final: € 45 (R$ 246) a € 50 (R$ 273) no feminino e € 45 (R$ 246) a € 80 (R$ 437) no masculino.

€ 45 (R$ 246) a € 50 (R$ 273) no feminino e € 45 (R$ 246) a € 80 (R$ 437) no masculino. Semifinais: € 70 (R$ 382) para os jogos do feminino e € 125 (R$ 683) para os jogos do masculino.

€ 70 (R$ 382) para os jogos do feminino e € 125 (R$ 683) para os jogos do masculino. Medalha de bronze: € 70 (R$ 382) para os jogos do feminino e € 125 (R$ 683) para os jogos do masculino.

€ 70 (R$ 382) para os jogos do feminino e € 125 (R$ 683) para os jogos do masculino. Medalha de ouro: € 155 (R$ 847) para o jogo do feminino e € 290 (R$ 1.585) para o masculino.

Boxe

Ainda há ingressos disponíveis para o boxe em Paris 2024. Os bilhetes para as finais da medalha de ouro estão sendo vendidos por € 205 (R$ 1.121). Para as fases preliminares, os preços variam entre € 100 (R$ 546) e € 110 (R$ 601).

Atletismo

O atletismo conta com as modalidades mais nobres das Olimpíadas, por isso a demanda por ingressos é maior, assim como o custo. Os valores variam de € 170 (R$ 929) a € 690 (R$ 3.773).

Natação

Na natação, os ingressos para os Jogos de Paris 2024 estão entre os mais caros. O preço mais acessível é de € 525 (R$ 2.870), enquanto o mais caro chega a € 980 (R$ 5.359).

Ginástica

Considerada uma das modalidades mais encantadoras dos jogos, a ginástica artística ainda tem ingressos disponíveis apenas para as finais masculinas por equipes e por aparelhos. Os preços variam entre € 425 (R$ 2.324) e € 630 (R$ 3.445).

Judô

Nesta modalidade, praticamente todas as entradas estão vendidas. Ainda há alguns bilhetes disponíveis para pessoas com deficiência. O valor da entrada é € 50 (R$ 273).

Quando começam as Olimpíadas de Paris 2024?

As Olimpíadas de Paris 2024 começarão em 26 de julho e encerrarão em 10 de agosto.

Quanto custa assistir à cerimônia de abertura dos jogos?

A cerimônia de abertura está marcada para o dia 26 de julho, sexta-feira, 14h30.

Entre os visitantes de Paris, há um grande interesse em assistir à cerimônia de abertura inédita, que acontecerá no Rio Sena, com ingressos à venda por € 1.600 (R$ 8.749, na cotação atual). O encerramento, que será no Stade de France, oferece entradas por € 600 (R$ 3.281).

Para quem for assistir de casa, o evento será transmitido pela TV Globo, Sportv e Globoplay.