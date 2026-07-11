Quando será o próximo jogo do Brasil na Liga das Nações feminina de vôlei?

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei perdeu para a Tailândia por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/15 e 25/17, na madrugada deste sábado, 11, no Japão, pela terceira e última semana da fase preliminar da Liga das Nações (VNL). Já classificado para a fase final, o Brasil entrou em quadra com uma equipe formada majoritariamente por reservas.

A equipe brasileira encontrou dificuldades durante toda a partida e não conseguiu impor seu jogo nem no ataque nem na defesa diante das tailandesas. Com 11 pontos, Kisy terminou o confronto como a principal pontuadora do Brasil.

Apesar da derrota, a situação da seleção na competição permanece inalterada. A classificação para a fase final já havia sido assegurada duas rodadas antes do encerramento da etapa preliminar.

Brasil x EUA

O último compromisso do Brasil nesta fase será diante dos Estados Unidos, atuais líderes da classificação. O confronto vale a disputa pela primeira colocação da primeira fase, já que a equipe brasileira ocupa o segundo lugar.

A partida entre brasileiras e norte-americanas está marcada para a virada deste sábado para domingo, à 0h (horário de Brasília).

Na fase inicial da Liga das Nações, 18 seleções disputaram 12 partidas cada. As oito melhores avançam às quartas de final, que serão realizadas na China. O país-sede já tem vaga garantida na fase decisiva.